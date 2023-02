Juliana Bonde revela o que posta nas plataformas adultas no meio da academia: “Agachei a tabaca”

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e modelo, mostrou que não teve desculpa na manhã desta sexta-feira (10) e colocou toda a sua boa forma pra jogo.

“Postei uma novidade no Telegram”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Juliana Caetano aparece com uma legging rosa, enquanto agacha e coloca seu volume chamativo pra jogo. Claro, o clique repercutiu e deixou os´seguidores simplesmente subindo pela parede.

“Bem que eu queria entrar nessa academia um dia, essa mulher é tudo”, disse um fã no campo de comentários. “Eu to pensando seriamente em mandar uma mensagem de declaração, mas me nota, por favor”, afirmou mais um, com alguns emojis de coração ao lado.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Bonde comentou com os fãs sobre os pedidos mais bizarros e inusitados que já fizeram para ela nas redes sociais.

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, disse Juliana Caetano.

“Ele ofereceu R$ 15 mil pelo meu absorvente, mas ele queria que eu provasse que era meu. Vai que ele queria o meu sangue para fazer alguma coisa”, finalizou.

(*Metropolitana FM)