Juliana Bonde fica de só de calcinha e esquece a janela do quarto aberta: “Estão olhando a tabaca”

Musa de tudo! Que Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, nunca decepciona seus seguidores, isso não é novidade para ninguém, mas parece que a musa ainda aproveitou para dar aquela empinadinha pra lá de chamativa na manhã deste domingo (29).

“Me manda uma pergunta, amor”, escreveu a cantora na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano coloca o seu biquíni mais justinho ao corpo, enquanto dá uma leve empinada e consegue mostrar, ao fundo do clique, que está em frente ao mar. Atualmente, a celebridade já conta com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram.

“Já pensou estar andando na areia e ver esse mulherão de biquíni?”, questionou um fã no campo de comentários. “Gente, a Juliana só pode ter sido feita por Deus com o maior cuidado do mundo”, se declarou mais um.

Durante entrevista cedida ao site ‘Na Telinha’, Juliana Bonde, produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura e cantora, revelou com mais detalhes como funciona o ‘Mansão Bonde’.

“As pessoas conseguem ver eu e as bailarinas trocando de roupas no camarim. É o que a gente está podendo fazer para ter uma renda extra. Porque os shows estão sendo cancelados o tempo todo. Está instável. A gente está tentando sobreviver de alguma forma”, disse Juliana Caetano.

A musa ainda explicou sua decisão para entrar no ramo: “Não esperava que ia fazer um conteúdo adulto, mas a necessidade faz o ladrão. Muita gente depende do meu trabalho. Hoje em dia é muita censura, uma ditadura na internet, ninguém pode falar nada, ninguém pode se expressar. Vi muita gente elogiando isso também, já que ninguém mais pode brincar”.

(*Metropolitana FM)