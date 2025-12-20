Juju Salimeni diz que quer engordar para o Carnaval: “Me gosto grandona”

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, a musa fitness Juju Salimeni, de 39 anos, contou que pretende ganhar cerca de três quilos para chegar ao desfile no Sambódromo do Anhembi com o físico que considera ideal para o Carnaval 2026.

Segundo a apresentadora, a perda recente de peso aconteceu em meio a mudanças de casa, viagens e outros compromissos. Por isso, ela iniciou um plano focado em ganho de massa nas semanas que antecedem a apresentação oficial da escola. “Comecei uma dieta para ganho de massa. Estou me achando muito magrinha. Gosto de ficar grandona. Não me vejo mais com outro estilo de corpo”, explicou.

A estratégia alimentar, de acordo com Juju, segue a mesma base de quando mantém o corpo, com ajuste nas quantidades. “Só muda a quantidade de carboidratos. Como mais arroz ou batata nas refeições”, disse. Ela mede 1,70 m e pesa atualmente 72 kg.

No último fim de semana, a musa chamou atenção na quadra da agremiação, na Zona Sul de São Paulo, ao surgir com um macacão dourado e brilhante assinado pelo estilista Kell Mendes, com custo estimado em R$ 15 mil.

A Barroca Zona Sul levará para o Anhembi o enredo “Oro Mi Maió Oxum”, uma homenagem à orixá Oxum, celebrando a senhora das águas doces e temas como beleza, fertilidade, amor, riqueza e proteção.

Juju Salimeni contou que quer ganhar três quilos até o Carnaval – Foto: Divulgação

