Juju Salimeni anda com silicone completamente à mostra durante Carnaval; vídeo

Prometeu nada, entregou tudo! Juju Salimeni deu o que falar no Instagram ao mostrar o look escolhido para curtir o Carnaval neste sábado (18) em mais um ano sem desfilar. A musa fitness, no entanto, não deixou de aproveitar a folia e deixou a galera babando com sua produção de milhões!

A influenciadora usou como peça principal uma belíssima pintura corporal prateada e combinou com uma saia no mesmo tom. A ex-panicat gravou um vídeo super sensual e celebrou a festa. “Porque é carnaval, né mores?”, escreveu Juju na legenda.

“Não precisava humilhar a gente com a sua perfeição”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Ela vai parar qualquer camarote com esse look maravilhoso”, disparou outra internauta. “Eu só não uso uma dessas porque não tenho esse shape”, afirmou uma fã da musa, deixando um comentário bem-humorado.

Ficou de fora? Juju Salimeni explica motivo de não desfilar no Carnaval: “Tomei essa decisão”

Revelou! Recentemente, a musa Juju Salimeni comentou sobre sua participação no Carnaval em entrevista ao portal Gshow, da Globo. A influenciadora fitness afirmou que chegou a receber alguns convites para desfilar por escolas de samba, mas não se sentiu em casa em nenhuma das que tentou negociar sua participação.

“Tomei essa decisão porque algumas escolas que conversei não me senti em casa. Acho que quando a gente escolhe, pelo menos eu, sempre fiquei por vários anos nas mesmas escolas porque crio uma relação, uma coisa de família mesmo, e não me senti à vontade para dar sequência com nenhuma das que cheguei a conversar”, afirmou a influenciadora na ocasião.

“Tenho que me sentir à vontade, gosto de conhecer a diretoria, de conhecer a comunidade, de ter um envolvimento, então, se houver um convite para o próximo ano, estou disponível para novas conversas e vamos ver se conseguimos alinhar uma coisa legal”, refletiu Juju.

