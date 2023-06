Jade Picon abaixa a calcinha do biquíni para mostrar marquinha íntima após bronzeamento

Aproveitando uma viagem para a Grécia ao lado de suas amigas, Jade Picon resolveu abrir seu álbum de fotos e colecionou elogios dos internautas. Em seu perfil do Instagram, a celebridade divulgou cliques encantadores do passeio. As informações são da Metropolitana FM.

Em uma sequência de fotos encantadoras, Jade surgiu aproveitando o dia de sol para renovar o bronzeado, usando um biquíni minimalista e impressionando com seu shape sarado. “Dia 6. Será que eu posso ficar aqui alguns meses? Hehe”, escreveu a musa na legenda da publicação.

Jade Picon pode estar vivendo romance com ex-affair de Anitta

Na última sexta-feira (16), surgiu um rumor nas redes sociais que está deixando os fãs chocados: a influenciadora Jade Picon estaria supostamente envolvida com um ex-affair da cantora Anitta. As especulações surgiram quando os seguidores da atriz perceberam uma proximidade suspeita entre ela e o misterioso homem durante sua viagem pela Europa, na companhia das amigas.

O nome do jogador de futebol Rodrigo Guth foi apontado como o possível envolvido nesse suposto caso amoroso com a ex-BBB. Independentemente de qualquer relação anterior com Anitta, Guth é atualmente amigo próximo da cantora. Ambas as artistas estão curtindo suas férias pelo continente europeu, acompanhadas por outras personalidades como Juliette, Marina Sena e Lexa. Os internautas já juntaram uma série de fotos de Jade Picon ao lado do atleta, alimentando ainda mais a especulação.