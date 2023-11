IZA impressiona com bumbum perfeito e eleva o clima com corpaço sarado de fio-dental

Em registro recente, a cantora IZA, de 33 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo colorido, enquanto aproveitava para colocar suas curvas para jogo no passeio de barco. Desta vez, a intérprete de ‘Me Perdoa’ destacou o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou mais de 750 mil curtidas dos internautas.

“E nada me abala, que delícia”, brincou IZA na legenda da publicação, chamando atenção com os seus pernões torneados e coxas grossas na sequência ensolarada, além de enfatizar toda a sua beleza natural e fios ao vento. Nos comentários, choveram elogios para a cantora brasileira.

"A mulher mais perfeita do Brasil", elogiou uma seguidora primeiramente. "Essas curvas foram desenhadas por Deus", destacou outro admirador. "O bumbum de milhões da IZA", disse outra fã. "O verdadeiro significado de perfeição", comentou mais um internauta, dentre milhares de mensagens positivas para a técnica do 'The Voice Brasil'. Vale ressaltar que recentemente, IZA falou sobre a importância da mensagem da sua nova música 'Fé' em um período de tanta intolerância e destacou que não é preciso seguir uma religião para se tornar uma pessoa espirituosa. "Eu acho importante encorajar as pessoas a terem fé. E não precisa ser fé em Deus. Fé em alguma coisa, em você, no teu trabalho, no seu dom…", refletiu a cantora.