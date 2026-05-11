Interno morre após agressão com arma artesanal em presídio de São Mateus

Um detento de 42 anos, identificado como Elison dos Santos Mendes, morreu após ser ferido com golpes de um “chuço”, arma artesanal perfurocortante, dentro da Penitenciária Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, a agressão aconteceu no dia 7 de abril deste ano, após uma discussão entre a vítima e outro detento evoluir para luta corporal dentro da unidade prisional.

De acordo com a Sejus, Elison foi atingido na região lombar por um objeto perfurocortante de fabricação artesanal. Após o ataque, ele recebeu atendimento inicial na própria penitenciária e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares.

A secretaria informou que o interno permaneceu hospitalizado por vários dias e chegou a retornar ao presídio após estabilização do quadro clínico. No entanto, no dia 27 de abril, apresentou novas complicações de saúde e precisou ser novamente encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado até morrer nesta segunda-feira (11).

Ainda segundo a Sejus, a arma utilizada na agressão foi apreendida e o suspeito, identificado apenas pelas iniciais I.O.J.C., de 27 anos, foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Com a confirmação da morte de Elison, o caso poderá ser reclassificado para homicídio qualificado ao término das investigações.

Segundo a corporação, a investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus segue em andamento. Outras pessoas presas que presenciaram a confusão ainda deverão ser ouvidas.

A Polícia Científica do Espírito Santo informou que o corpo foi recolhido no hospital e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames antes de ser liberado para a família.

De acordo com a Sejus, Elison estava preso desde setembro de 2014 pelos crimes de furto e roubo. Já o suspeito do crime ingressou no sistema prisional em 2019 por tráfico de drogas.

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