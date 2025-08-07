Entretenimento
Influencer diz que jogador do Corinthians quer censurar livro erótico: “Participou”
Gisa Custolli diz que recebeu notificação extrajudicial
Criadora de conteúdo adulto, a influenciadora Gisa Custolli contou que um jogador do Corinthians está querendo impedir o lançamento de seu livro de contos eróticos. Na obra, ela pretende dar detalhes de acontecimentos da vida real.
Após anunciar o lançamento do “diário picante”, que inclui situações que envolvem famosos, ex-BBBs, jogadores de futebol, cantores e até apresentadores, nas redes sociais, Gisa recebeu uma notificação extrajudicial desse atleta proibindo a citação do seu nome no livro e em qualquer entrevista ou espaço público.
A influenciadora contou que o craque em questão já saiu com ela e seu marido, com quem mantém uma relação aberta. Inclusive, eles gravaram uma cena juntos para uma de suas plataformas, mas sem mostrar o rosto do jogador. Porém, as tatuagens nas costas e no braço o identificam facilmente. Na época, ele era solteiro — hoje, está em um relacionamento sério.
“Entendo que ele queira proteger a imagem agora que está namorando, mas ele precisa aceitar que isso ficou no passado. Ele topou, participou, se divertiu e gravou comigo e com meu marido. Ninguém foi forçado a nada. Foi tudo consensual e com desejo dos três lados. Agora que o livro vai sair, vem esse pânico todo? O que conto são verdades”, desabafou.
A criadora diz que não pretende poupar nomes, já que gravou a maioria das cenas e tem provas dos encontros, mas que vai consultar sua advogada antes de publicar o livro. Com lançamento para novembro, ela promete revelar o universo real e sem censura do seu estilo de vida. Gisa diz já ter transado com mais de 3 mil homens, muitos deles famosos e poderosos.
“Já fiz sexo em avião, participei de surubas, me entreguei como submissa… Tem casos de traição, de amor, de fetiche. Alguns capítulos têm nome e sobrenome. Outros têm pistas. Mas são todos reais. Quem viveu, sabe”, contou a influencer, que diz faturar R$ 70 mil por mês com vídeos picantes no Close Friends e Privacy.
PRF apreende 50 tabletes de pasta base de cocaína em Baixo Guandu/ES
Na manhã desta quinta-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma apreensão significativa de entorpecentes no Espírito Santo....
FICCO/SP prende homem com cerca de 275 kg de cocaína em Nhandeara/SP
São José do Rio Preto/SP. Nesta quinta-feira (07/08), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu...
PF combate crimes transnacionais na fronteira com a Bolívia
Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal realizou, entre os dias 5 e 6 de agosto, operação de prevenção e repressão a crimes transnacionais...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
DHPP prende suspeito de homicídio em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Transferências especiais: Espírito Santo cumpre 100% das exigências federais
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio do Tesouro Estadual, reuniu, nessa quarta-feira (06), representantes de secretarias e autarquias capixabas...
Parque Cultural Casa do Governador inicia implantação de agrofloresta e horta medicinal
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, dará início, a partir desta sexta-feira (08), às 8h30, ao projeto...
Mais de 16 mil estudantes do Espírito Santo vão para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática
Mais de 16 mil estudantes capixabas vão participar da 2ª fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas...
VÍDEO | Aluna invade autoescola com carro ao tentar fazer baliza
Uma aluna de uma autoescola invadiu o local enquanto tentava realizar uma baliza. O caso aconteceu em Mamborê, no Centro-Oeste do Paraná,...
Picape parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente em serra
Lucas Eduardo Camargo, de 22 anos, e Henrique Ferreira Pinto, de 25 anos, morreram no local. Picape em que eles...
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Polícia Civil conclui inquérito e prende segundo suspeito de homicídio ocorrido em Jaguaré
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, concluiu o inquérito que...
PRF realiza prisão de traficante em Viana/ES
Na manhã de quarta-feira (06) por volta das 10h30min, durante fiscalização na BR 262, próximo a Segunda Ponte em Cariacica,...
Polícia prende homem apontado como mais procurado de Marataízes
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes e com apoio da...
Brunna Gonçalves posa com a filha Zuri durante jogo beach tênis de Ludemilla
Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto com a filha Zuri, de três meses,...
Gabriely Miranda mostra novos momentos da festa de casamento com Endrick
Gabriely Miranda, esposa de Endrick, atacante do Real Madrid, compartilhou novos cliques do casamento luxuoso realizado no mês passado, em...
Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’
Duda Kropf, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para mostrar que também recebeu flores do namorado,...
Arranjos produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Ales sedia seminário para debater novo Plano Nacional de Educação
A Assembleia Legislativa (Ales) sedia nesta sexta-feira (8), das 9h30 às 12 horas, o Seminário Estadual da Comissão de Educação....
Preocupação com saúde mental de alunos motiva indicação ao governo
O deputado Zé Preto (PP) sugeriu ao governo do Estado, a partir da Indicação 813/2025, a criação de um Programa...
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
