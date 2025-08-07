Influencer diz que jogador do Corinthians quer censurar livro erótico: “Participou”

Gisa Custolli diz que recebeu notificação extrajudicial

Criadora de conteúdo adulto, a influenciadora Gisa Custolli contou que um jogador do Corinthians está querendo impedir o lançamento de seu livro de contos eróticos. Na obra, ela pretende dar detalhes de acontecimentos da vida real.

Após anunciar o lançamento do “diário picante”, que inclui situações que envolvem famosos, ex-BBBs, jogadores de futebol, cantores e até apresentadores, nas redes sociais, Gisa recebeu uma notificação extrajudicial desse atleta proibindo a citação do seu nome no livro e em qualquer entrevista ou espaço público.

A influenciadora contou que o craque em questão já saiu com ela e seu marido, com quem mantém uma relação aberta. Inclusive, eles gravaram uma cena juntos para uma de suas plataformas, mas sem mostrar o rosto do jogador. Porém, as tatuagens nas costas e no braço o identificam facilmente. Na época, ele era solteiro — hoje, está em um relacionamento sério.

“Entendo que ele queira proteger a imagem agora que está namorando, mas ele precisa aceitar que isso ficou no passado. Ele topou, participou, se divertiu e gravou comigo e com meu marido. Ninguém foi forçado a nada. Foi tudo consensual e com desejo dos três lados. Agora que o livro vai sair, vem esse pânico todo? O que conto são verdades”, desabafou.

A criadora diz que não pretende poupar nomes, já que gravou a maioria das cenas e tem provas dos encontros, mas que vai consultar sua advogada antes de publicar o livro. Com lançamento para novembro, ela promete revelar o universo real e sem censura do seu estilo de vida. Gisa diz já ter transado com mais de 3 mil homens, muitos deles famosos e poderosos.

“Já fiz sexo em avião, participei de surubas, me entreguei como submissa… Tem casos de traição, de amor, de fetiche. Alguns capítulos têm nome e sobrenome. Outros têm pistas. Mas são todos reais. Quem viveu, sabe”, contou a influencer, que diz faturar R$ 70 mil por mês com vídeos picantes no Close Friends e Privacy.