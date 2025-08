“Mulheres podem tudo”, diz CEO de empresa que está no Miss Bumbum

Marina Orlanda representa o Estado de Rondônia no concurso

CEO de uma empresa de beleza, Marina Orlanda, que representa o Estado de Rondônia na nova edição do Miss Bumbum Brasil, contou que decidiu participar do concurso para inspirar e mostrar que as “mulheres podem tudo”.

Com 105 cm de glúteos, ela explicou que espera ser a representação da força e da inteligência das mulheres:

“Quis participar do Miss Bumbum porque é muito mais que um título ou sobre o corpo. É sobre representatividade, autoestima, força feminina, entrei para mostrar que beleza e inteligência caminham juntas. Sou empresária, mãe e CEO, e estar no Miss Bumbum é uma forma de inspirar outras mulheres a se sentirem poderosas, confiantes e donas da própria história. Não entrei para ser só um corpo bonito, e sim para mostrar que podemos ser tudo o queremos”, declarou.

Comprometida com a causa, Marina esteve na tradicional corrida com todas as participantes que aconteceu na Avenida Paulista.

A ideia principal, segundo ela, é instigar outras mulheres a terem mais amor-próprio e confiança em si mesmas: “Não sou só um corpo, represento a superação, a coragem e a autenticidade. Mereço vencer porque sou a prova viva de que é possível ser empresária, mãe, cuidar da autoestima de outras mulheres e ainda brilhar”, acrescentou.

Veja também:

Débora Nascimento impressiona ao exibir corpo sarado durante viagem

Bella Campos diz que “odeia” comentários sobre seu corpo: “Merecemos paz”

Sofia Vergara posa de topless na piscina para comemorar a chegada do verão

“Não estou aqui apenas por um título — estou aqui para inspirar, para mostrar que beleza tem propósito, que sensualidade não anula inteligência, e que a mulher que se reinventa todos os dias merece ser vista. Sou essa mulher!”, declarou.

CEO da Orlashes Beauty Clinic, em Atibaia, no interior de São Paulo, Marina treina todos os dias, pratica jiu-jitsu e gosta de viajar e influenciar positivamente as pessoas: “Eu amo treinar e estou me preparando para conseguir um grande destaque no concurso (Miss Bumbum). Meu bumbum é resultado de muitos anos de musculação e de cuidados estéticos”, completou.

Além da torcida online, Marina também conta com o apoio dos torcedores do Mirassol. Acontece que pelas novas regras do concurso, cada participante também representa um time de futebol, e a modelo representa da equipe amarelo, verde e branco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miss Bumbum Brasil (@missbumbumbrasil)