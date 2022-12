Gracyanne Barbosa surge só de roupa íntima nude e confunde fãs: “Tá pelada?”

A musa tá on e roteando! Gracyanne Barbosa incendiou as redes sociais nesta quarta-feira (21) e deu aquele gás para inspirar seus fãs com mais um registro após treinar. No Instagram, a morena publicou o resultado de seu shape depois de mais uma sequência de exercícios e deu o que falar, claro!

Na ocasião, a influenciadora fitness surgiu apenas com um conjunto de lingerie nude que deixou os seguidores completamente enlouquecidos. Dona de um bronzeado sempre impecável, Gracyanne ostentou seu corpão de milhões e deixou uma reflexão positiva para os fãs: “Se você não fizer por você, ninguém fará”.

“Tava bem precisando desse incentivo para ter vontade de ir à academia hoje”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Por favor, alguém me dá um óculos de sol? Porque esse brilho da musa me atingiu aqui”, disparou outro fã. “Essa mulher é feita de aço”, exaltou um terceiro.

Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre vida antes de se tornar musa fitness: “Já fui faxineira”

Inspiração! Recentemente, a musa Gracyanne Barbosa falou sobre os perrengues que passou antes de se tornar uma celebridade e, consequentemente, influenciadora fitness. Através do Instagram Stories, a ex-dançarina do grupo Tchakabum afirmou que precisou trabalhar até mesmo de faxineira em uma determinada época de sua vida.

“Às vezes, nos vídeos, as pessoas perguntam se eu trabalho, a que horas trabalho, ficam me comparando a mulheres que acordam cedo e enfrentam coletivo lotado. Graças a Deus e ao meu esforço, hoje posso trabalhar apenas na internet, em casa, do meu jeito! Mas já fui faxineira, já trabalhei em loja, ia trabalhar de bicicleta para não gastar dinheiro com condução e passei muito perrengue”, refletiu Gracyanne.

Na mesma pergunta, a musa fitness ainda deu um conselho e falou para que os seguidores não desanimassem com quem diminui o trabalho dos outros: “A melhor coisa é tacar o f*da-se. Já parou para pensar que tem gente que gostaria de ter sua vida, ser como você, ter seu esforço e, como não consegue, prefere ficar criticando e tentando te diminuir. Lembre-se que você é mais”.

