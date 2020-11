Gracyanne Barbosa posa com look fitness e shape sarado

Racismo e homofobia são crimes passíveis de perda de direitos na demissão. Número de dispensados por estas razões tem crescido

Mulher, negra e analista administrativo de um supermercado. Sofreu ofensas raciais por parte de sua gestora após escrever com erros de Português. A chefe generalizou, de forma preconceituosa, afirmando que pessoas da etnia da profissional sempre cometiam tais erros Ela foi obrigada a reproduzir 100 vezes a grafia correta da frase. A gestora foi demitida por justa causa. O caso ocorreu este ano, em uma empresa na Grande Vitória.

Falas e atos discriminatórios como este, ocorridos dentro do ambiente de trabalho em relação à cor da pele e orientação sexual, provocam demissões por justa causa.

Das 1.708 dispensas desta natureza ocorridas de janeiro a setembro deste ano no Estado, cerca de 90 foram motivadas por ofensas a negros e à população LGBTI, conforme levantamento com especialistas em Recursos Humanos. Ou seja, são 10 por mês, em média.

Segundo o CEO da Heach, Elcio Paulo Teixeira, tais casos são cada vez mais frequentes, apesar da tentativa de conscientização.”São muitos casos relacionados a crimes de ódio que existem atualmente, contra negros, gays, lésbicas, mulheres. Culturalmente não estamos preparados para lidar com o que é fora do padrão, com o que é diferente. Muita gente é discriminada, inclusive dentro do ambiente de trabalho”, explicou.

Segundo ele, isso pode ocorrer em qualquer local da empresa, mas que, onde há menos qualificação, as chances são maiores. “Alguns ambientes são mais propícios para isso, como nos locais onde se exige qualificação menor”.

Gisélia Freitas, psicóloga e especialista em pessoas e carreiras, afirmou que a pessoa que se sentir ofendida dentro da empresa deve, primeiramente, fazer uma denúncia interna, junto ao setor de RH.

“A pessoa deve denunciar na empresa, mas, se ela sentir que não está sendo apoiada, que não vai resolver dentro da organização, ela pode ir para a Justiça. É uma forma de minimizar estes atos no meio corporativo e incentivar que outras pessoas façam o mesmo”.

Para Fernando Otávio Campos, presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho (Consurt) da Federação das Indústrias do Estado (Findes), existem ainda os casos que não são levados ao conhecimento da empresa.

“Discriminação não é aceitável em nenhum número. Sabemos que são casos pontuais e não corriqueiros, mas sabemos ainda que há casos em que o funcionário também não leva ao conhecimento”.

Previsão de mais denúncias

A conscientização dentro das empresas pode levar ao aumento do número de casos denunciados, segundo especialistas. Fernando Otávio Campos, presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho (Consurt) da Federação das Indústrias do Estado (Findes), destacou que isto não quer dizer que a discriminação é maior.

Esta semana, o caso de uma fiscal do sistema Transcol que foi demitida após atos preconceituosos com um colega de trabalho, veio a público. Ela foi demitida por justa causa, mas a situação ocorreu em 2019.

Ainda aqui no Estado, um motorista de uma empresa de logística foi demitido por justa causa após chamar um colega, assistente de Recursos Humanos, de “boneca” e “mocinha”, em público, criando constrangimento para o mesmo.

“Este número tende a crescer, as empresas estão se estruturando na defesa do trabalhador, e as pessoas estão denunciando mais. Não são os casos que vão aumentar, mas o ambiente que será melhor para a denúncia”, afirmou Fernando.