Dando tapinha, Gabily rebola com calça legging cavadíssima no bumbum: “Agacha que cresce”

Musa fitnessA cantora Gabily deixou a galera do Instagram completamente chocada com sua disposição para mais um dia de treinos durante o fim de semana (08). Na ocasião, a influenciadora aproveitou para inspirar os seguidores enquanto se divertia em mais uma coreografia.

Mostrando e ostentando seu shape de milhões, a funkeira arrasou com sua ótima foma enquanto apostava em um look de academia que evidenciou ainda mais o corpão da musa. Gabily mostrou seu gingado ousado e deixou a galera babando. “Quero ver vocês fazendo essa dança de milhões comigo! Agacha que cresce, né?!”, disse a musa.

“Gostei muito, tá fitness de verdade agora”, exaltou um internauta nos comentários da publicação. “Preciso aprender a fazer essa coreografia urgente”, afirmou outra seguidora da musa. “Ela sabe que é perfeita e ainda faz essas danças…”, babou outro internauta. Assista ao vídeo da cantora:

Gabily desabafa após ser parada em uma blitz policial: “Me senti constrangida”

Que tenso! Recentemente, a cantora Gabily usou seu Instagram Stories para desabafar após passar por maus lençóis durante uma blitz policial em São Paulo. A funkeira, que dirigia um carro de luxo no momento da abordagem, comentou que se sentiu constrangida com as perguntas dos oficiais na ocasião.

“Ele perguntou: ‘o carro está no seu nome?’. E perguntou: ‘o que você faz? É DJ?’. Eu disse ‘não, sou cantora’. Ele [emendou], ‘de funk?’, e eu [respondi] ‘é’. Ele disse: ‘Esse pessoal do funk é f*da. Vou passar um scanner no seu carro, porque ele é campeão de clonagem’”, disse a cantora.

“Como se uma mulher não pudesse ter um carro desse porte. Falando do funk, como se ser funkeiro fosse algo ruim ou de gente criminosa. Me senti sem reação, juro. O cara me abordou antes da Lei Seca e nem fez teste de bafômetro”, afirmou a funkeira, indignada com a situação.

“Imagina se eu chego para ele e falo ‘ih, esses policiais são f*da’. Já iria presa por desacato. Achei um deboche, um desaforo. Tive que me segurar para não falar umas verdades, é porque eu tava sozinha também, e mulher é f*da”, finalizou a musa, que é dona de uma Evoque, da marca Land Rover.

(*Metropolitana FM)