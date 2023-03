Giovanna Ewbank surge de topless em clique ousado: ‘Deliciosa’

A atriz Giovanna Ewbank incendiou a web ao posar sem a parte de cima logo pela manhã

Giovanna Ewbank (36) desejou um bom dia para os seus seguidores de forma diferente na manhã desta sexta-feira, 03. Assim que acordou, a loira fez carão e posou sem a parte de cima, escondendo os seios com os braços, deixando seus seguidores malucos com a publicação ousada. As informações são de Caras.

No registro publicado em seu stories, a apresentadora do podcast ‘Quem Pode Pod’, surgiu com os cabelos loiros ainda bagunçados e uma calça preta larguinha de cintura baixa, que deixou seu abdômen sarado e a boa forma ainda mais evidente. Mesmo depois de acordar, a mãe de Titi (9), Bless (8) e Zyan (2) provou que está sempre linda.

Para finalizar o show de beleza e terminar de incendiar a web, a esposa de Bruno Gagliasso (40) ainda legendou a publicação e mostrou que autoestima não é problema em nenhuma hora do dia: “Acordei, me achei linda e postei”, escreveu para justificar o simples motivo por trás do clique ousado de topless.

Gio Ewbank flagra Bruno Gagliasso em momento fofo com cabrito:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso passaram a última semana descansando no pós-Carnaval em um rancho, curtindo em meio a natureza, rodeados de animais e acompanhados dos três filhos. Mas além dos cliques lindos curtindo as paisagens de tirar o fôlego, Gio surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma cena fofa do marido ao lado de um cabritinho.

Foi então que a loira pegou o maridão no flagra deitado no sofá com o animalzinho assistindo ao Big Brother Brasil 23 juntos. Nas imagens, o cabrito aparece mastigando a barba do ator. Gioh se derreteu ao assistir o momento: “Ai, amor! Não é capim, não, cara!”, disse dando risada. “É barba do papai, amor”, disse Bruno, enquanto Gioh caiu na risada ao registrar o momento inusitado. “Já se apaixonaram por um cabrito? Estamos assim…. Love geral!!!!!!”, Gagliasso se derreteu na legenda da publicação pelo novo parceirinho.