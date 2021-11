Giovanna Ewbank faz topless à beira da piscina e enlouquece fãs

Giovanna Ewbank fez o clima esquentar nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (12). Através do Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece fazendo topless à beira da piscina, deixando suas belas curvas em destaque.

As fotos foram feita durante a viagem de férias da apresentadora com sua família para Trancoso, na Bahia. Na legenda, inclusive, ela comentou sobre a hospitalidade do local. “Uma pausa na programação só pra agradecer imensamente a beleza e a hospitalidade […] Logo logo estaremos de volta a Trancoso! Nossos dias foram PERFEITOS!”, escreveu a esposa do ator Bruno Gagliasso

Leia mais:

Confira as fotos “bem provocantes” de Juliana Caetano que vão te deixar louco

Renata Fan relembra clique de ensaio e agita a web: “Que mulher”

Maraisa faz topless e avisa: “Ninguém me segura”

Já nos comentários, Giovanna Ewbank foi cercada por muitos elogios e mensagens carinhosas de seus fãs, amigos e admiradores. “Que gata!”, disse uma amiga. “Uau que musa”, escreveu outra. “Eu não estava preparada pra essa perfeição, em plena 10 horas da manhã! Que tiro, que lindeza”, elogiou uma fã. “Perfeita”, declarou mais uma.

” alt=”” aria-hidden=”true” /> Giovanna Ewbank faz topless à beira da piscina (Foto: Reprodução/Instagram)

” alt=”” aria-hidden=”true” /> Giovanna Ewbank faz topless à beira da piscina (Foto: Reprodução/Instagram)

” alt=”” aria-hidden=”true” /> Giovanna Ewbank faz topless à beira da piscina (Foto: Reprodução/Instagram)

Outras famosas de topless

O topless, durante muito tempo foi considerado um tabu para algumas mulheres. No entanto, hoje, essa prática tem se tornado cada vez mais comum, principalmente entre as famosas.

Recentemente, preparamos uma lista com diversas atrizes, cantoras e apresentadoras que dispensaram o sutiã e posaram com os seios livres.