Renata Fan relembra clique de ensaio e agita a web: “Que mulher”

A foto está deixando muita gente de boca aberta

Renata Fan levou os fãs à loucura na tarde desta terça-feira (09). A celebridade divulgou um clique em que aparece no vestiário do Internacional, clube do coração da apresentadora, enquanto dá uma ajeitadinha na sandália.

“Se quiserem um reforço no time… Uma homenagem à torcida colorada!”, escreveu na legenda da publicação.

Recentemente, mostramos por aqui que não é novidade pra ninguém que Renata Fan, mais conhecida por ser apresentadora do programa ‘Jogo Aberto’, é fã de seu time do coração, Internacional, e sempre surge em cliques vestindo a camisa do clube, sem descartar uma boa produção em suas fotos no Instagram.

(*Metropolitana FM)