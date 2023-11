Dandara Mariana surpreende de biquíni fininho e esbanja beleza montada no cavalo

Atriz encantou a web com o clique avassalador!

Em registro recente, a atriz Dandara Mariana, de 35 anos, fez disparar os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni fininho, enquanto posava deslumbrante montada em um cavalo. Desta vez, a estrela das novelas da TV Globo enfatizou suas coxas grossas para as lentes da câmera e conquistou mais de 40 mil curtidas dos internautas.

“Sorry, foi a Beyoncé que me copiou!”, brincou Dandara Mariana na legenda da publicação, chamando atenção com os seus pernões torneados e barriguinha sequinha no clique avassalador, além de encantar com toda a sua beleza exuberante. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“Não tenho como descrever a grandiosidade da beleza dessa mulher”, elogiou uma fã primeiramente. “Dandara Mariana é uma verdadeira obra de arte esculpida pelos anjos”, comentou outro admirador. “A atriz mais linda do Brasil”, disse um terceiro seguidor, dentre vários comentários positivos para a estrela.

Vale destacar que em entrevista recente, Dandara Mariana elogiou a dedicação de Jade Picon para atuar em Travessia. “Ela é muito querida. Quantas modelos viraram atrizes? Tem um histórico disso na TV. Essa discussão veio, mas isso já acontece há muitos anos. Pegaram a Jade para Cristo? Podemos citar vários exemplos. Quantas pessoas têm oportunidade e vão se aprimorando… Quem sou eu para julgar a escalação de um ator? Tem o brilho e a estrela de cada um. E também o trabalho e a dedicação”, falou a atriz.