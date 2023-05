Geisy Arruda tira biquíni de fita do corpo e mostra resultado do bronzeamento artificial

A musa do OnlyFans, Geisy Arruda, já está pensando no fim de semana e aproveitou a segunda-feira (15) para garantir a marquinha, mostrando ainda todo o processo para os seguidores do Instagram através dos Stories.

A modelo é adepta ao bronzeamento artificial de fita e não deixou de sensualizar para os fãs nas redes sociais enquanto mostrava o procedimento, dando até mesmo uma prévia de como vai ficar sua marquinha para causar muito nos próximos ensaios.

“Essa mulher é linda demais, não podia querer uma musa melhor que essa”, disparou um seguidor fiel nos comentários da publicação. “Um espetáculo, esse bronzeado perfeito é covardia”, babou outro internauta. “A mais linda de todas, uma verdadeira musa”, exaltou um terceiro.

Geisy Arruda abre o jogo e revela que já gastou valor milionário com procedimentos estéticos

Investimento de milhões, literalmente! Recentemente, a influenciadora Geisy Arruda comentou sobre os procedimentos estéticos que já fez ao longo dos anos e pontuou, principalmente, a polêmica cirurgia íntima, que recebe o nome de ninfoplastia. Em entrevista ao programa “Fofocalizando“, do SBT, a musa revelou que já gastou um valor milionário com a repaginada de seu visual.

“Minha cirurgia íntima foi um baque na sociedade, chocou o mundo. Eu achei tudo tão incrível. O pós é terrível. Você não pode ter relação durante dois meses”, contou Geisy, que chegou a divulgar o valor gasto com os procedimentos: “Com toda manutenção já gastei um milhão no meu corpo e vale cada tostão”.

Geisy ainda relembrou a polêmica do vestido rosa que lançou seu nome ao estrelato: “A burrice, a agressividade e a maldade deles me fizeram ser quem eu sou e estar onde eu estou agora. Quando as pessoas me abordavam, abraçavam e falavam: você não fez nada. É tão legal ser querida, adorada, ser amável, ser acalentada que foi ali que eu peguei o gosto pela fama”.

