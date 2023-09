Geisy Arruda exibe ‘corpo perfeito’ na web com maiô ultracavado

Para a legenda da publicação que rendeu elogios, Geisy colocou apenas emojis de peixinhos

Geisy Arruda, de 34 anos, mostrou aos seguidores nesta terça-feira (19) a marquinha de um biquíni usado anteriormente ao maiô ultracavado e ultradecotado que aparece na publicação. Para a foto, a influenciadora posou apoiada em uma rede amarela, localizada no que parece ser um lago ou o mar. Atualmente, Geisy está nos Lençóis Piauienses, atração turística no Piauí.

Para a legenda da publicação que rendeu elogios, Geisy colocou apenas emojis de peixinhos. “Deslumbrante”, elogiou um internauta. “Impossível não ficar hipnotizado por tamanha beleza, que mulher linda e encantadora”, escreveu seguidor. “Musa tropical, um espetáculo de mulher, muito linda”, comentou outro.

Solteira, a modelo recentemente avisou que casamento, por enquanto, não é com ela. “Antes de se casar: converse sobre temperatura do ar, sobre juntar dinheiro ou viajar, sobre gostar de pagode, a necessidade de fofocar, sobre não fazer rede social conjunta, sobre correr de gente chata, sobre passar o Carnaval no sambódromo. Só amor não basta!”, escreveu ela, citando um texto de Rômulo Carvalho.

