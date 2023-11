Galopa: 5 posições para quem gosta de cavalgar no sexo

É fã da cavalgada na hora do sexo? Confira algumas variações da posição sexual para apimentar o repertório na cama

Entre as posições sexuais de homens e mulheres passivos no sexo, uma das preferidas é, sem dúvidas, a cavalgada. Além de, no sexo anal, permitir que a pessoa penetrada controle intensidade e velocidade, no sexo vaginal ela é uma das posições que mais facilitam o orgasmo.

“Durante a movimentação do quadril, é maior atrito entre o canal vaginal e o pênis, e também acontece a fricção do clitóris. Ou seja, muito mais prazer”, afirma a fisioterapeuta pélvica Débora Pádua.

Para além das formas mais óbvias de cavalgar, existem outras variações da posição que prometem levar o sexo a outro nível.

Confira: