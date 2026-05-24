Inscrições do Enem começam nesta segunda; veja datas e regras

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2026 começam nesta segunda-feira, 25 de maio, e seguem abertas até o dia 5 de junho. O cronograma e as regras do exame foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro. A taxa de inscrição permanece em R$ 85, mesmo valor da edição anterior. O prazo para solicitar isenção já foi encerrado, mas os candidatos beneficiados ainda precisam confirmar a participação dentro do período de inscrição.

O cadastro deve ser realizado na Página do Participante, por meio de uma conta Gov.br. Durante a inscrição, o estudante deverá preencher os dados pessoais e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês e espanhol.

Horários das provas

Segundo o edital, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. As provas terão início às 13h30.

📌 Primeiro dia – 8 de novembro

Os candidatos farão a redação e responderão 90 questões de linguagens e ciências humanas. A aplicação seguirá até as 19h.

📌 Segundo dia – 15 de novembro

A prova será composta por questões de matemática e ciências da natureza, com encerramento às 18h30.

Estrutura do exame

No primeiro domingo, serão aplicadas 45 questões de linguagens, incluindo português, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias, além de 45 questões de ciências humanas, envolvendo história, geografia, filosofia e sociologia.

Já no segundo dia, os participantes responderão perguntas de química, física, biologia e matemática.

Novidades para 2026

Uma das principais mudanças anunciadas pelo MEC é a inscrição automática para estudantes do último ano do ensino médio da rede pública. Neste caso, o aluno precisará apenas confirmar os dados cadastrados e selecionar idioma e recursos de acessibilidade.

Outra novidade é a ampliação dos locais de prova, com cerca de 10 mil novas escolas incluídas no processo, buscando ampliar o acesso e a participação dos estudantes.

📅 Calendário do Enem 2026

• Inscrições: 25 de maio a 5 de junho

• Pagamento da taxa: 25 de maio a 10 de junho

• Provas: 8 e 15 de novembro