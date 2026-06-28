Funcionário morre soterrado em silo de grãos em granja na região Serrana do ES

Segundo a Polícia Militar, o funcionário realizava a limpeza no interior de um dos silos da empresa quando desapareceu. Ao perceberem a ausência do trabalhador, colegas iniciaram buscas e o encontraram soterrado pelos grãos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima do local. A Polícia Científica também esteve na granja para realizar a perícia.

Em nota, a Polícia Científica informou que, após a retirada do corpo pelos bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberada para os familiares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre o que provocou o soterramento.

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