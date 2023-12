Flávia Alessandra dá show de beleza e sensualiza de camisola no banheiro

Fazendo poses no banheiro, Flávia Alessandra dá show de beleza e impacta ao se exibir de look de dormir; veja os cliques da famosa

A atriz Flávia Alessandra deu um show de beleza em novas fotos e sua rede social. Nesta terça-feira, 12, a famosa postou fotos tiradas em sua intimidade e chamou a atenção ao se exibir em um banheiro de luxo.

Usando uma camisola preta, a esposa de Otaviano Costa ostentou seu charme poderoso ao surgir ainda maquiada e de cabelo feito. Fazendo várias poses e caras, a loira não passou despercebida com o visual marcante.

Nas últimas semanas, a famosa impressionou ao exibir seu abdômen sarado enquanto treinava pesado na academia ao lado do esposo. No México, ela causou ao surgir fazendo topless e usando apenas a parte de baixo do biquíni.

Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo

Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

“Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

Vale lembrar que a última novela da atriz Flávia Alessandra na Globo foi Salve-se Quem Puder, exibida entre 2020 e 2021.