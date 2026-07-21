Fimose | O que é a condição que transforma o sexo em agonia para milhares de homens

Especialistas afirmam que é muito comum em bebês e meninos pequenos. Normalmente, a pele toda do prepúcio é retraída na adolescência. No entanto, em idades maiores, a fimose pode tornar o sexo uma agonia. E, se muito agravada, pode levar a lacerações dolorosas no prepúcio e até dificultar a manutenção da ereção.

“Muitas pessoas não sabem que a fimose pode afetar os homens, talvez porque os homens que sofrem com ela geralmente preferem não falar sobre o assunto. Muitos dos homens que me procuram com esse problema — geralmente jovens ou de meia-idade — ficam constrangidos em falar sobre isso. Provavelmente, eles adiaram a busca por ajuda médica por meses, resistindo bravamente e esperando que o problema desaparecesse”, explica Philippa Kaye, médica de clínica geral, escritora e apresentadora de TV ao “Daily Mail”.

Segundo a especialista, muitos homens ainda escondem de parceiras ou parceiros, que não entendem por que eles se recusam a ter relações sexuais.

O que causa? Em muitos homens, a condição pode ser a continuação de um problema que começou na infância. Alguns chegam à idade adulta com o prepúcio mais apertado do que a média. Em outros casos, a fimose pode ser desencadeada por infecções fúngicas repetidas – como candidíase vaginal – ou por irritação causada por sabonetes e géis de banho.

Existem dois tipos de fimose. Há a fisiológica (congênita), natural em bebês e crianças pequenas; com o crescimento e os movimentos naturais, a pele tende a se soltar sozinha ao longo dos primeiros anos. E há a fimose adquirida, que surge mais tarde na vida e é geralmente provocada por infecções repetidas (como balanopostite), inflamações ou traumas; esses fatores causam cicatrizes e deixam a pele mais rígida e menos elástica. Existe também uma condição chamada líquen escleroso, uma doença inflamatória crônica da pele, que resulta em manchas finas e brancas que podem deixar cicatrizes e causar fimose. A fimose também está ligada a diabetes – que aumenta o risco de infecções fúngicas recorrentes – e à idade avançada, quando a pele perde a sua elasticidade. Mas, independentemente da causa, muitas das soluções são as mesmas. “Uma boa higiene é fundamental. Os pacientes devem se lavar diariamente com água e um sabonete sem perfume e não irritante. Eles também devem evitar o uso de qualquer produto perfumado, incluindo desodorantes, talco ou cremes antissépticos, no pênis. Esses produtos podem inflamar a pele e piorar a fimose”, explica Kaye. A médica ainda diz que a falta de limpeza adequada da área pode levar a infecções graves, piorando a dor e o inchaço. “Se for possível retrair o prepúcio delicadamente, o ideal é fazê-lo durante um banho ou ducha morna, quando a pele está mais flexível”, diz. A área deve então ser cuidadosamente seca, pois a umidade retida aumenta o risco de inflamação e infecção adicionais. Roupas íntimas folgadas ajudam a reduzir o atrito e a irritação ao longo do dia. Tratamento

O tratamento depende da idade, do grau de estreitamento e da presença de infecções.

Para adultos com fimose leve a moderada que não apresentem cicatrizes graves, o tratamento médico de primeira linha é um creme esteroide tópico. Ele age amolecendo e soltando gradualmente o tecido do prepúcio, facilitando a retração com o tempo. Em crianças pequenas, a indicação costuma ser apenas observar e aguardar o desenvolvimento natural.

Em último caso, há a cirurgia (postectomia ou circuncisão) para a remoção total ou parcial do prepúcio, expondo a glande de forma definitiva. É o método mais comum e definitivo para adultos e para os casos em que o tratamento clínico não funciona em crianças.