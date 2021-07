Ex-BBB Juliette Freire amarra a camiseta e deixa calcinha fio-dental em evidência: “Gostosa”

Em momento bem ousado, ela exibiu seus pernões em uma foto bem ousada; bora conferir?

A ex-BBB Juliette Freire encantou os seguidores ao aparecer em um clique bem ousado nas redes sociais ao aproveitar o dia de temperaturas mais elevadas para dourar o corpão.

Com uma camisetinha amarrada e a calcinha fio-dental do biquíni à mostra, a bela deixou os fãs babando com suas curvas.

“Bem tropicalzinha”, disse ela neste sábado (24).

Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens com elogios para a ex-BBB.

“Gostosa”, declarou um. “Que mulher é essa?”, afirmou outro.

PARÇAS

Juliette Freire e Neymar Jr. trocaram mensagens nas redes sociais, com direito a presentes. Nos últimos dias, a vencedora do BBB21 e o craque deram o que falar com uma conversa bem íntima no Twitter.

Tudo começou quando a paraibana respondeu a um fã revelando que o jogador fez uma promessa e não cumpriu. “O meu amigo Neymar me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?“, brincou ela.

Veja:

