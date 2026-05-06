Este treino rápido de 15 minutos promete mais energia e saúde

O treino rápido é uma solução para quem tem pouco tempo livre. Ele ajuda a manter a saúde física e mental

O treino rápido é uma solução para quem tem pouco tempo livre. Ele ajuda a manter a saúde física e mental sem sair de casa, além de promover disposição para encarar a rotina intensa com os filhos.

Por que o treino funciona?

O foco deste método está em exercícios de alta intensidade e curta duração. Você utiliza apenas o peso do próprio corpo para fortalecer os músculos principais. O objetivo é acelerar o metabolismo mesmo após o fim da atividade física.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!