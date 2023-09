Emily Garcia deixa praticamente tudo à mostra em Fernando de Noronha

Influenciadora digital de 22 anos curte momentos de liberdade

A influenciadora digital Emily Garcia, 22, quebrou a web nesta segunda-feira (4), com uma postagem para lá de sensual no Instagram. Afinal de contas, deixou quase tudo à mostra em uma foto que fez na ilha de Fernando de Noronha, no Nordeste brasileiro. As nformações são do Diario de São Paulo.

Além disso, Emily Garcia postou um carrossel de fotos, com um ensaio dos mais interessantes. Mas, nessa foto específica, a influenciadora digital estava toda molhada e com uma camiseta branca, fina, sem roupa íntima por baixo.

Desta maneira, a influenciadora digital rapidamente arrancou suspiros e fez os internautas irem à loucura. No momento, ela está em Fernando de Noronha com outros influencers em um compromisso profissional, mas aproveita o tempo livre para causar nas redes sociais.

Emily Garcia fala em liberdade