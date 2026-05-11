Elane Nardotto Rios | A mateense que transformou vivências em literatura

Elane Nardotto Rios, mateense e forasteira do mundo, fez das suas andanças matéria-prima para a escrita. Autora de 16 livros, tornou-se Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia e professora do Instituto Federal da Bahia, onde coordena o Núcleo de Arte e Cultura.

Mãe de Tarsila e Anita, nomes inspirados em grandes mulheres das Artes Plásticas brasileiras, carrega na própria vida a essência da arte, da sensibilidade e da busca constante por significado. Seus escritos transitam entre a literatura, a produção acadêmica, a ciência e o autoconhecimento, revelando uma mulher em permanente caminhada espiritual e existencial.

Entre suas obras, oito são dedicadas aos femininos, aos feminismos e à condição do Ser-Mulher em uma sociedade historicamente acostumada a desabonar e silenciar o lugar das mulheres. Nesse cenário, sua escrita surge como resistência, reflexão e voz, fortalecendo debates sobre identidade, liberdade, pertencimento e emancipação feminina.

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