Dinheiro, sexo e amor: o que cada signo terá em novembro?

Astróloga explica o que os astros reservam para cada signo no mês de novembro, que pedirá atenção para lindar com certos incômodos

Antes de findar o mês, todo mundo já vai criando diversas expectativas para o outro mês que se aproxima. Essas expectativas incluem planos, sonhos, relacionamentos amorosos e a esperança de dias melhores. E para quem ficar por dentro do que pode estar por vim no mês de novembro, é bom ficar atento as previsões.

A astrologia indica que no início do mês, o Sol estará em conjunção com Mercúrio e Marte e em oposição a Júpiter. Após isso, o Astro-Rei fará oposição a Urano. Esses movimentos indicam que haverá tensões e tendências a rompimentos, mudanças repentinas e conflitos significativos no mês que está chegando.

Isso significa que o mês de novembro exigirá atenção para a forma de agir e lidar com os incômodos que podem surgir. Além disso, o período irá impulsionar a coragem dos nativos e a determinação para que eles possam se libertar das amarras. No entanto, será necessário ter maturidade para não ultrapassar seus próprios limites e nem os dos outros.

Período de movimentos desafiadores

Um astro que transitará entre os signos de Escorpião e Sagitário, é o Mercúrio que irá trazer aspectos tensos no início do mês. Primeiramente, essa configuração negativa será feita com Urano, indicando muita atividade mental; depois, com Saturno, sugerindo a importância de organizar os pensamentos e apontando os desafios de uma mente limitada.

Já o astro Vênus transitará entre os signos de Virgem e Libra, que iniciará o mês em oposição a Netuno. Esses movimentos apontam que haverá tendência a criar expectativas e se iludir facilmente nos relacionamentos, o que levará a frustrações e mal-entendidos. Logo, para que haja menos confusões e mais autoconhecimento, será importante investir em atividades artísticas e terapêuticas.

Marte seguirá durante todo o mês em conjunção com o Sol e em aspecto tenso com Urano. Isso indica que haverá tendência a conflitos de modo geral. Portanto, será necessário respeitar os limites alheios, assim como aprender a gerenciar o estresse e as tensões. Além disso, enviar energias de amor e compaixão para a humanidade será de grande ajuda.

Momento de manter os pés no chão

Júpiter e Urano seguirão em Touro, indicando mudanças em todo o sistema econômico e na forma como se encontra estabilidade e segurança. Saturno seguirá no signo de Peixes, trazendo maior senso de realidade, ajudando a manter os pés no chão e a não embarcar em promessas milagrosas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Energia geral

Você enfrentará uma fase desafiadora. A tendência será que entre em contato com as suas sombras a fim de ressignificá-las e se libertar dos comportamentos nocivos. Será um período importante, pois haverá uma revisão sobre a forma como tem vivido e lidado com as situações. Haverá bastante disposição e coragem de sua parte para realizar as transformações necessárias. Contudo, caso precise, não deixe de procurar ajuda.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você buscará por mais harmonia e equilíbrio nas relações. Entretanto, suas expectativas poderão ser frustradas. Isso porque tenderá a esperar demais do outro e criar ideais inalcançáveis. Portanto, procure ter cautela sobre a forma como vê o outro e com a tendência a enganar-se e ignorar a realidade. Apesar dos desafios, você terá mais empatia e habilidade para compreender o próximo, podendo assim favorecer os relacionamentos.

Trabalho e dinheiro

Você viverá um período que tende a ser produtivo e transformador no setor financeiro. De modo geral, este mês será bem movimentado. Você poderá receber uma herança ou um dinheiro de algum familiar. No entanto, a tendência será que esse ganho ocorra de forma tensa. Diante disso, procure cuidar bem dos seus recursos e atente-se à propensão a gastos impulsivos. Afinal, eles poderão te desestabilizar e gerar muita tensão.

Touro

Energia geral

Você viverá uma fase de mudanças em sua vida. Ao longo deste mês, a tendência será que essas transformações se intensifiquem ainda mais, afetando a sua forma de ver o mundo, o seu jeito de ser e as suas ações. De modo geral, este período intenso poderá afetar a sua vitalidade e a sua saúde física, especialmente se tentar resistir aos movimentos de mudança. Logo, se dedique ao autoconhecimento para compreender o que precisa ser transformado.

Relacionamentos

Você se envolverá mais com os seus relacionamentos neste mês, buscando maior equilíbrio e harmonia. Porém, haverá a possibilidade de tensões e mudanças repentinas. A tendência será que esta fase seja desafiadora. Isso porque, ao mesmo tempo em que haverá maior habilidade para compreender as necessidades do outro, você também tenderá a querer fazer tudo ao seu modo. Além disso, haverá inclinação a ações impulsivas de sua parte, o que causará desequilíbrio nas relações. Portanto, atente-se a essas questões e busque acalmar os ânimos.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você poderá se deparar com mais cobranças de seus superiores ou até de si, o que irá abalar a sua autoconfiança, bem como gerar inseguranças e uma certa dificuldade para se expor. Ainda, alguns bloqueios poderão ocorrer. Logo, procure respeitar o tempo das coisas, mesmo que seja um tanto mais lento do que gostaria. Quanto mais agir com prudência e disciplina, melhor irá lidar com tais situações.

Gêmeos

Energia geral

Sua rotina continuará bastante agitada neste mês, mais até do que já estava. Todavia, a tendência será que o excesso de compromissos gere tensões e estresses. Nesse sentido, procure gerenciar melhor o seu tempo e busque se comprometer somente com o que consegue fazer. Ainda nesta fase, várias mudanças poderão ocorrer. Será difícil fazer com que tudo flua na previsão que espera. Logo, tente usar a sua flexibilidade para lidar com a imprevisibilidade do momento.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você tenderá a se apaixonar. Com isso, haverá a possibilidade de embarcar em uma relação sem ponderar o que realmente quer, podendo se frustrar ou iludir. Portanto, tenha consciência dessa tendência e procure ter mais cautela. Caso esteja em um relacionamento, o desejo de romantismo se fará mais presente. Contudo, lembre-se de manter os pés na realidade e gerenciar suas expectativas.

Trabalho e dinheiro

Você se envolverá mais com a rotina de trabalho. A tendência será que ela seja bem movimentada e que ocorram mudanças repentinas. Logo, procure seguir o fluxo dos acontecimentos e não resistir às mudanças. Afinal, isso só irá gerar mais tensão. Atente-se também à propensão à competitividade e à rebeldia, pois elas poderão gerar conflitos. Por fim, para consiguir fazer as transformações necessárias, busque gerenciar o excesso de energia.

Câncer

Energia geral

Você viverá uma fase de conexão com o seu brilho pessoal e com a sua singularidade. Entretanto, também ocorrerão situações que desafiarão o seu ego e te farão perceber uma nova forma de contribuir para o mundo. Será um desafio lidar com o desejo de se autoafirmar e de fazer valer a sua vontade. Por fim, você também terá dificuldade para lidar com os acontecimentos que trazem mudanças imprevisíveis.

Relacionamentos

Você poderá sentir a necessidade de ser cuidado(a) pela pessoa amada e de cuidar dela. Além disso, desejará criar mais intimidade no relacionamento. Ainda nesta fase, haverá uma maior conexão com as suas memórias e com o que lhe traz segurança. Ao mesmo tempo, carências e ressentimentos poderão vir à tona. Logo, atente-se a esses sentimentos, compreendendo que tudo isso é uma oportunidade para iluminar a sua vida.

Trabalho e dinheiro

As emoções estarão mais afloradas neste mês. Com isso, poderá encontrar desafios para se dedicar ao trabalho. Haverá um sentimento de limitação por não ter o tempo que gostaria para se divertir e se dedicar aos passatempos. No entanto, você poderá usar essa energia de forma positiva, criando estratégias para que o setor profissional se torne mais prazeroso e se alinhe com seus dons e talentos. Por fim, o momento será de muita criatividade e inovação.

Leão

Energia geral

Você se envolverá mais com a vida íntima neste mês. Será o momento de revisitar suas memórias, além de se nutrir das relações familiares e do aconchego do lar. Porém, a tendência também será que ocorram diversas situações tensas em tais setores. Os ânimos estarão bem exaltados, o que poderá levar a discussões e conflitos de grandes proporções. Por fim, também poderão ocorrer mudanças inesperadas em sua casa.

Relacionamentos

Haverá duas forças atuando em seus relacionamentos. Você se perceberá com muita vontade de sair, conhecer pessoas e lugares novos, viajar e começar um novo movimento. Ao mesmo tempo, sentirá a necessidade de criar laços mais íntimos e seguros. Além disso, suas emoções estarão bem afloradas e oscilantes. Portanto, procure não tomar decisões importantes e, caso seja necessário, busque ajuda terapêutica.

Trabalho e dinheiro

Com a energia voltada para a vida íntima, será provável que enfrente desafios para se dedicar ao trabalho. Afinal, o seu verdadeiro desejo será se recolher. Apesar disso, a vontade de adquirir novos conhecimentos poderá ser aproveitada no setor profissional. Você poderá começar um novo curso ou algum outro tipo de estudo. Todavia, procure ter discernimento na hora de realizar essas escolhas. Isso porque tenderá a se confundir e se influenciar facilmente.

Virgem

Energia geral

A tendência será que este seja um mês bem movimentado. Portanto, busque formas de liberar o excesso de energia. Caso contrário, a ansiedade e a agitação poderão prejudicar o seu desempenho. Ainda nesta fase, a sua mente estará ativa e aberta para novos conhecimentos, especialmente voltados aos estudos. Entretanto, para que tudo ocorra bem, procure ter clareza para onde direcionar essa energia, evitando começar diversos cursos que não conseguirá finalizar.

Relacionamentos

Após um período de conexão e fortalecimento da sua relação consigo, agora será o momento de tomar consciência do que lhe traz segurança e do que deseja para o futuro do seu relacionamento, planejando assim os próximos passos. Caso não esteja em um relacionamento afetivo, será provável que tenha vontade de encontrar alguém que lhe traga segurança, conforto e estabilidade.

Trabalho e dinheiro

Com toda a movimentação deste mês, haverá a possibilidade de realizar novos contatos. Desse modo, poderá expandir a sua rede profissional. Apesar disso, você tenderá a agir de forma um tanto impulsiva, além de apresentar dificuldades para ponderar as suas ações. Logo, evite fechar contratos. Por fim, aproveite este momento para deixar aflorar a sua criatividade, desenvolver novas ideias e inovar em seu trabalho. Contudo, tenha consciência do que é possível fazer e dos limites alheios.

Libra

Energia geral

Ao longo deste mês, você se envolverá mais com seus valores materiais e internos. Será o momento de fazer um balanço de tudo o que lhe traz segurança e estabilidade. No entanto, poderão ocorrer situações inesperadas, trazendo mudanças que geram bastante tensão e abalam o seu equilíbrio. Apesar dos desafios, esses movimentos serão muito importantes para poder se desapegar de ilusões.

Relacionamentos

Após um período de encerramentos no setor afetivo, o momento será favorável para a sua autoestima. O seu brilho pessoal estará em alta e você perceberá a importância das relações. Além disso, terá mais disponibilidade para se relacionar. Porém, será possível que se deixe levar por ilusões e fantasias, o que resultará em frustrações. Portanto, atente-se às suas expectativas e tenha em mente que o outro pode não as corresponder.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você terá bastante energia para conquistar a segurança e a estabilidade que procura. Também haverá disposição para aumentar a produtividade e gerar mais recursos financeiros. Será o momento de se organizar para que consiga aumentar os seus ganhos e trilhar um caminho que traga resultados. Todavia, poderão ocorrer situações e gastos inesperados, o que tenderá a te abalar e trazer inseguranças. Apesar dos desafios, esses movimentos serão necessários. Logo, procure não resistir a eles.

Escorpião

Energia geral

A tendência será que o mês seja de muitas mudanças. Tudo isso poderá te deixar com os ânimos à flor da pele, gerando assim bastante tensão e estresse. Contudo, apesar dos desafios, essas transformações serão necessárias. Haverá muita coragem e desapego de sua parte para que elas possam ocorrer. Além disso, você perceberá a real importância de seguir caminhos que estejam alinhados com os seus desejos para o futuro.

Relacionamentos

Com toda a energia intensa de mudanças e o seu ego sendo bem contestado, a tendência será que os relacionamentos enfrentem desafios e confusões. Será uma fase de encerramentos, o que não significa necessariamente o final de uma relação. Poderá ser o fim de uma situação ruim. Isso porque existirá a propensão a se desapegar definitivamente de comportamentos nocivos que atrapalham seus relacionamentos de forma geral.

Trabalho e dinheiro

Seguindo essa linha de transformações, o setor profissional também poderá passar por mudanças. Será possível que elas comecem a partir dos seus movimentos internos. Ainda nesta fase, haverá um maior questionamento de sua parte em relação ao que tem feito. Por fim, você também se questionará sobre como suas ações estão contribuindo para o futuro que deseja, bem como se estão alinhadas com aquilo em que acredita.

Sagitário

Energia geral

No início do mês, você viverá um período de encerramentos em sua vida. Será o momento de se interiorizar, refletir sobre o que viveu no último ciclo, assimilar as experiências e finalizar o que começou. Depois, por volta da metade do mês, você iniciará uma fase de mais clareza e organização sobre o que deseja. Afinal, estará com bastante disposição e energia para conquistar os seus objetivos e realizar as mudanças necessárias.

Relacionamentos

Neste mês, ao mesmo tempo em que perceberá a importância das relações em sua vida, também tenderá a se confundir. Além disso, poderão ocorrer desentendimentos. Logo, procure gerenciar as suas expectativas, pois elas poderão estar fora da realidade, te levando a frustrações. Por fim, tenha cuidado com os relacionamentos de trabalho. Isso porque haverá a possibilidade de se envolver em confusões que te prejudiquem.

Trabalho e dinheiro

Você viverá uma fase importante para trabalhar com algo de que gosta e lhe dá prazer ou para harmonizar o caminho profissional atual. Contudo, atente-se à tendência a se enganar com as pessoas do seu ambiente de trabalho. Além disso, procure se resguardar mais. Por volta da metade do mês, os dias serão favoráveis para realizar atividades em equipe, podendo assim construir uma rede de contatos que trabalha em prol daquilo em que você acredita.

Capricórnio

Energia geral

A tendência será que este seja um mês transformador em sua vida. Os movimentos irão te convidar a ter um olhar mais amplo e coletivo das situações, saindo dos seus desejos e necessidades e percebendo a melhor forma de contribuir para o bem-estar geral. Tudo isso poderá gerar bastante tensão e rebeldia, especialmente se resistir às mudanças. Por fim, o momento será favorável para estar com os amigos e se conectar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus.

Relacionamentos

Você viverá uma fase de maior entusiasmo no setor afetivo. Haverá tendência a se apaixonar com mais facilidade. Entretanto, também poderá mudar de ideia rapidamente. Portanto, procure ter responsabilidade nos relacionamentos para não magoar as pessoas. Ainda nesta fase, suas expectativas em relação ao outro poderão ficar altas demais, o que irá favorecer a sua mudança de comportamento quando se deparar com a realidade.

Trabalho e dinheiro

Ao longo deste mês, haverá uma tendência favorável para trabalhos em grupo ou com ênfase no bem-estar coletivo. Além disso, você poderá enfrentar transformações referentes aos seus ideais e a sua visão sobre o futuro. Outra questão em alta será a possibilidade de trabalhar com algo de que gosta ou harmonizar o seu trabalho atual. No último caso, poderá perceber uma maneira de deixar o seu emprego mais produtivo e fazer com que ele lhe traga uma maior segurança financeira.

Aquário

Energia geral

Sua energia estará em alta neste mês. Ao mesmo tempo em que isso poderá lhe trazer benefícios, também poderá gerar tensão e ansiedade, levando a atitudes imprudentes e impulsivas. Para conseguir lidar com o excesso de energia, procure se conectar com os seus valores e com o que lhe traz segurança. Desse modo, poderá ter mais clareza sobre o que realmente precisa transformar e como direcionar melhor as suas forças.

Relacionamentos

Você viverá uma fase desafiadora nos relacionamentos, na qual entrará em contato com suas dores e sombras. Com isso, a tendência será que o medo do abandono e a insegurança aflorem. Ainda neste período, um grande desafio será a propensão a ignorar os sentimentos desconfortáveis, encontrando mecanismos de fuga que nada te ajudarão. Para lidar com tudo isso, invista na psicoterapia, nas artes ou, até mesmo, na espiritualidade.

Trabalho e dinheiro

O setor profissional receberá muita atenção de sua parte. Haverá bastante energia para batalhar pelos seus sonhos. Além disso, você terá mais coragem e confiança para liderar e para se expor. No entanto, toda essa energia poderá te levar a ações precipitadas, especialmente porque haverá uma tendência à rebeldia e a rompimentos impulsivos quando sentir que algumas barreiras te impedem de chegar aonde almeja.

Peixes

Energia geral

Após um período desafiador, no qual esteve em contato com as suas sombras, você renascerá. Será uma fase de muita energia e entusiasmo para ir em busca das suas verdades, para começar novos projetos mais alinhados com a sua alma e para iniciar novos estudos. Porém, toda essa animação poderá te levar a cometer excessos, ultrapassando os seus limites e os dos outros. Portanto, para evitar ações impulsivas, procure gerenciar essas energias com consciência.

Relacionamentos

Você viverá um período de grande envolvimento com o setor afetivo. Todavia, tenderá a criar muitas expectativas em relação ao outro, o que irá te frustrar no final das contas. Além disso, haverá propensão a se enganar ou se iludir. Logo, para lidar com tais inclinações, procure se comprometer a abrir mão das suas fantasias e encarar a realidade como ela é. Se precisar de ajuda, busque a psicoterapia.

Trabalho e dinheiro

Com tanta energia e entusiasmo, você buscará tudo o que faz o seu coração vibrar. Com isso, poderá direcionar as energias para a sua carreira, observando se tem trilhado um caminho que realmente faz sentido para você e tomando consciência de como alcançar os seus sonhos profissionais. Contudo, atente-se à propensão aos atos rebeldes. Isso porque eles poderão te levar a rompimentos dos quais se arrependerá posteriormente.