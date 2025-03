De sainha e top prateados, Larissa Manoela curte carnaval com o marido: ‘ESPECIAL’

De sainha e top prateados, Larissa Manoela, de 24 anos, trocou beijos com o marido, o ator André Luiz Frambach, de 28 anos, no primeiro dia de desfile do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A atriz exibiu o shape fitness, com pernas e abdômen torneados e se mostrou animada para curtir a folia. Os dois posaram sorridentes acompanhados de alguns amigos.

Nos cliques, é possível ver que o casal e amigos, ficaram em camarote e assistiram de pertinho o desfile. Eles chegaram até registrar alguns momentos. Confira abaixo: