Rainha de camarote, Deborah Secco se inspira em Mulher Moranguinho: ‘Carnaval’

Neste Carnaval 2025, Deborah Secco está homenageando as mulheres frutas. Rainha do Camarote Quem O Globo, desta vez a atriz se inspirou na Moranguinho, personagem de Ellen Cardoso, e mostra prévia do look que usou na noite desta terça-feira (4), na Sapucaí.

