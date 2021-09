Com calcinha de oncinha, Mulher Melão deixa o “pacotão” íntimo marcado e provoca: “Prontos?”

Renata Frisson quebrou a internet com o clique

Neste domingo, Renata Frisson, conhecida por ser a Mulher Melão, causou alvoroço nas redes sociais ao divulgar o clique de um novo ensaio.

Esbanjando muita saúde e boa forma ao posar com um biquíni de oncinha, a modelo deixou os fãs impressionados com seu shape sarado enquanto posava em uma das comunidades do Rio de Janeiro. “Estão prontos pro baile da PPG?”, convidou a musa na legenda.

Recentemente, em entrevista ao ‘UOL’, a musa Renata Frisson, mais conhecida por ser a Mulher Melão, revelou que chegou a negar um pedido pra lá de inusitado de um fã. Ela afirmou que costuma fazer as vontades de seu público, mas teve um motivo específico para desistir desta vez.

(*Metropolitana FM)