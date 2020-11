Mulher Melão abaixa biquíni e mostra marquinha

Redação Primeira edição do Somamos Festival abre espaço para a cena independente

Artistas independentes e jovens talentos brasileiros ganham um novo palco para apresentar o melhor da musicalidade do país. A primeira edição do Somamos Festival , idealizado pelo Teatro Prudential , tem o propósito de incluir e trazer toda a diversidade cultural da nova cena musical independente para o palco do Teatro Prudential, no bairro da Glória no Rio de Janeiro (RJ), em apresentações ao ar livre.

Somando diversos ritmos e estilos, reúne 12 atrações em oito dias de evento , traçando um roteiro original que vai da MPB ao soul, do reggae ao samba , sempre com novas experimentações. No lineup estão confirmados nomes como Chico Brown, Theo Bial e Quel, Duda Brack e Chico Chico, Mariana Volker, Beraderos , entre outros artistas que estão despontando na cena cultural.

O festival, que acontece de 14 a 28 de novembro , será presencial, ao ar livre, além de contar com transmissão ao vivo. As vendas de ingresso começaram no último dia (29), no site da Sympla .

“Queremos somar com esta nova cena, autêntica e plural. Acreditamos no talento e no capital intelectual e cultural de jovens artistas. A indústria criativa estimula a geração de oportunidades, cria empregos e produz receitas para toda uma cadeia, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. O Somamos Festival chega em um momento importante para impulsionar a arte autoral” , conta Aniela Jordan , sócia do Instituto Evoé e gestora do Teatro Prudential , na Gloria. O icônico teatro, que conta com um palco reversível, foi idealizado por Oscar Niemeyer e com paisagismo de Burle Marx.

Line-up Somamos Festival

Quem abre o Somamos Festival , dia 14 de novembro, é a artista Mariana Volker com o show Órbita , baseado em seu primeiro álbum solo, lançado em 2019. A sonoridade de Mariana é essencialmente pop, mas também pesca de influências de outros gêneros, como jazz, rock e indie.

Chico Brown, neto e parceiro de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown , fará duas apresentações, dias 20 e 21 . O cantor, músico e compositor baiano apresenta um som que vai do Samba à Música Latina , passando pelo Rock’n’roll e pelo Rock Progressivo .

Outro nome dessa nova geração, Chico Chico , filho da cantora Cássia Eller , se apresenta no dia 22 ao lado da gaúcha Duda Brack , apresentando músicas dos discos É e 2×0 Vargem Alta , além de parcerias inéditas dos dois.

Atração do dia 28, o duo Beraderos , formado por Danilo Mesquita e Ravel Andrade , é apadrinhado por ninguém menos que Milton Nascimento . Conhecidos por seus papéis na televisão, os atores e músicos embarcaram nessa aventura musical em 2018, quando criaram o projeto Beraderos . De lá pra cá eles lançaram diversos singles como Flor de laranjeira, Felicidade e o inédito Caminhar , que tem estreia marcada estrategicamente no 78º aniversário de Milton Nascimento, e será apresentada pela primeira vez ao vivo durante o Somamos.

Estão confirmadas ainda as atrações Luciane Dom, Barbara Sut , o Djs Tropicals , bandas Tuim e Pietá . Para preparar o clima e receber o público – presencial e o de casa, o DJ Iuri vai abrir as noites, sempre às 19h, com uma playlist à brasileira. Iuri é DJ do Samba Independente dos Bons Costumes e das festa s Terapia, Brazooka e Verde e Amarelo . Toda a identidade visual do festival foi criada pelo artista Gu Sobral.

Para a realização da primeira edição do festival foi montada uma curadoria plural e interna do Teatro Prudential responsável pela escolha dos artistas. Nas próximas edições, programadas sempre para novembro de cada ano, o público será o principal curador, participando das indicações, inscrições e na votação digital. A inscrição para a segunda edição será aberta durante o festival. A data será divulgada no Instagram do teatro – @teatroprudential.

Protocolos de segurança

O público reduzido vai ocupar a área externa do teatro, em mesas para duas pessoas, com capacidade máxima de 116 pessoas, respeitando as normas de distanciamento. Haverá uma cobertura transparente que ficará disponível em caso de chuva. Todas as medidas seguem as orientações dos órgãos responsáveis, com a supervisão geral do infectologista Rodrigo Lins , vice-presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro , devido à pandemia. Haverá monitoramento prévio e constante da saúde dos músicos e equipe, acompanhamento de um profissional responsável pela higienização de pessoas, superfícies, instrumentos e objetos, entre outros. As vendas para assistir aos shows no teatro serão online, através do site da Sympla.

Confira a programação:

DJ Iuri a partir das 19h

14.11 – Sábado às 20h – Mariana Volker – Presencial + Live

22.11 -Domingo às 20h Duda Brack e Chico Chico Presencial + Live

25.11 – Quarta-feira às 20h – Theo Bial e Quel – Presencial + Live

26.11 – Quinta-feira às 19h30 – Barbara Sut +Luciane Dom + Tropicals (DJ) – Presencial + Live

27.11 – Sexta às 19h30 – Tuim + Banda Pietá + Tropicals (DJ)- Presencial + Live

28.11 – Sábado às 20h – Beraderos – Presencial + Live

Teatro Prudential – Rua do Russel, 804 – Glória – Rio de Janeiro, RJ

Restaurante funcionará com venda no local e antecipada, pelo site da Sympla.

Venda de ingressos através do site https://www.sympla.com.br