Carolina Portaluppi coloca fio-dental sumindo no bumbum gigante

Haja boa forma! Carolina Portaluppi, modelo, influenciadora digital e musa do coração de muitos, resolveu colocar o seu biquíni mais ousado e, claro, sempre dando aquela empinadinha.

+

“O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer”, escreveu na legenda da publicação. Já no clique, Carolina Portaluppi colocou o seu biquíni mais colado, deu uma empinadinha e ainda mostrou o seu volume chamativo de um ângulo… diferenciado.

+

“Sempre linda, eu fico impressionado… Você nunca fica feia”, brincou um fã no campo de comentários. “Minha musa lindissima! Já posso chamar seu pai de sogro?”, questionou mais um.

Carol Portaluppi conta mais sobre relação com torcedores: “Muitos respeitam”

Durante entrevista cedida á revista Quem, Carol Portaluppi comentou mais sobre a sua relação com os torcedores e também como lida com tudo isso.

+

“Eu gosto muito daí. É um povo simpático, e o meu pai se sente em casa aí. Me sinto abraçada. Até pelos torcedores do Inter”, disse Carol.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

“Por incrível que pareça, as pessoas não faltam com respeito. Obviamente, pelo Grêmio, tem um carinho especial, e os gremistas me mandam presentes pelos Correios — chaveiro, ursinhos, perfumes…”, finalizou.

(*Metropolitana FM)