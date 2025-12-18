Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”

A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante o quadro Inimigo Secreto, promovido pelo Link Podcast, onde ela falou abertamente sobre o fim do relacionamento com o empresário holandês Maik Riksen.

Segundo Carol, a decisão de encerrar o namoro veio após conversas com a família, que a aconselhou a dar um tempo para si mesma depois do reality.

“Quando saí, conversei com a minha família e eles falaram: ‘Olha, a gente acha melhor você ficar sozinha, dar um tempo para a sua cabeça’. E realmente eu pensei: pra que eu vou querer um relacionamento agora? Eu tenho que priorizar isso aqui, sempre sonhei com isso”, afirmou.

A Miss Bumbum revelou ainda que os dois chegaram a planejar um casamento, mas que os planos mudaram após o convite da Record para participar do reality rural.

“Ele veio ao Brasil, comprou flores, trouxe anel… existia um casamento que iria acontecer. Só que não aconteceu porque eu fui convidada para A Fazenda 17 e priorizei A Fazenda 17 ao invés de um casamento”, contou.

Carol fez questão de enfatizar que o término partiu dela, rebatendo rumores de que teria sido deixada.

“Eu estou solteira. Deixando claro que foi um pedido da minha família, eu respeitei e aceitei. Ninguém me largou, eu tenho prints. Não adianta falar que foi ele. Não foi”, disparou.

Encerrando o assunto, a ex-peoa afirmou que agora o foco é totalmente profissional.

“Vou focar na minha carreira, aproveitar. Eu sempre sonhei com isso. É o meu momento, não é momento de macho”, concluiu.

A declaração repercutiu nas redes sociais, onde fãs elogiaram a postura firme de Carol ao priorizar a carreira e a própria saúde emocional após o reality.

