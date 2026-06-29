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Internacional

“Batman” da vida real amarra suspeitos em postes usando fita adesiva

Published

11 horas ago

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Foto | Redes Sociais

Igual aos quadrinhos, o “Batman” da vida real faz justiça com as próprias mãos e vira alvo de investigação policial

Uma onda de justiça com as próprias mãos tomou conta das ruas de Lagos de Moreno, no estado de Jalisco, no México. Um misterioso vigilante, já apelidado pela população e pela imprensa local como o “Batman Mexicano”, virou o pesadelo dos criminosos locais e o novo alvo prioritário das autoridades.

O caçador de crimes age sempre da mesma maneira: intercepta suspeitos de roubo de motocicletas e, em vez de ligar para a polícia, utiliza rolos de fita adesiva de alta resistência para imobilizar os indivíduos, deixando-os completamente indefesos e amarrados a postes de iluminação pública.

Humilhação pública como assinatura

Mais do que apenas capturar, o vigilante busca a humilhação visual dos suspeitos. Em um intervalo de apenas dez dias, pelo menos cinco homens foram encontrados nessas condições. Para expor os crimes à comunidade, o “Batman” adota táticas teatrais.

Além de amarrar os suspeitos, o “vigilante” faz questão de humilhá-los publicamente. Ele deixa as motos roubadas bem na frente deles para expor o crime, pinta bigodes de gato em seus rostos e escreve a palavra “ratero” (ladrão) na pele dos homens. No caso mais bizarro, dois suspeitos foram achados presos de costas um para o outro.

As imagens do “tribunal de rua” viralizaram após serem divulgadas pelo jornalista Luis Cárdenas, dividindo opiniões nas redes sociais entre os que apoiam a iniciativa extrema e os que a condenam.

Alguém foi preso?

Apesar do apoio velado de parte dos moradores cansados da criminalidade, a polícia do estado de Jalisco não achou graça na audácia do mascarado. O Secretário de Segurança do Estado, Juan Pablo Hernández, confirmou que os homens amarrados estão sendo legalmente tratados como vítimas de agressão e cárcere privado. Até o momento, o caso segue sem desfecho:

  • Os suspeitos foram libertados pelos policiais e encaminhados para hospitais locais para tratar ferimentos leves causados pela contenção física.
  • A polícia ainda avalia se haverá abertura de inquérito contra os supostos ladrões, já que o foco principal, por enquanto, mudou de figura.
  • Nenhum suspeito de ser o vigilante foi preso, mas investigadores já monitoram dois veículos que teriam sido usados nos “resgates” do herói anônimo.

Enquanto a polícia tenta descobrir a identidade por trás da fita adesiva, Lagos de Moreno se pergunta onde o “morcego da noite” atacará em seguida.

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