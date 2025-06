Balneário de Guriri | Mãe faz apelo após filho desaparecer ao sair de casa

Lázaro Airam dos Santos Pereira foi entregar o aparelho a pedido de um amigo, mas teria sido colocado em um carro por um grupo de suspeitos na quinta-feira (12)

Um adolescente de 17 anos, identificado como Lázaro Airam dos Santos Pereira, está desaparecido desde o meio-dia da última quinta-feira (12), após descer do apartamento onde mora com a família para entregar uma televisão que havia sido vendida por um amigo, próximo a um restaurante bastante conhecido no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As informações são de A Gazeta.

A mãe do rapaz declarou que vive dias de angústia, desde a descoberta do desaparecimento, passando pelo levantamento de informações sobre o caso por conta própria, até a acusação feita pela família de demora por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar, quando fez a denúncia, fornecendo endereços de supostos suspeitos e enfrentando dificuldades para o registro do boletim de ocorrência.

“Ele desapareceu no dia 12 (de junho) na hora do almoço. Um colega pediu para ele entregar uma televisão que ele estava vendendo, e ele foi entregar, desceu e foi entregar. A gente mora próximo de um restaurante aqui no Centro. E aí ele ficou na calçada esperando. Quando o cara chegou, ele abordou meu filho, depois chegou um carro, e tinha umas cinco ou seis pessoas no total. Abordaram meu filho, pegaram a TV e ficaram com ele por uns 45 minutos, forçando ele a mandar mensagem para o amigo dele, dono da TV. Em um primeiro momento, o menino falou que ia, e aí eles ficaram esperando esse intervalo. Passou um tempo, o menino disse que não ia mais. Meu filho mostrou a mensagem para eles. Nesse momento, eles colocaram meu filho no carro, levaram e sumiram”, disse Taiane Souza dos Santos, de 36 anos, mãe do adolescente desaparecido.

“Em menos de 24h, eu fiz a apuração de tudo, levei para a polícia lá em Guriri, meu vizinho me cedeu as imagens das câmeras desses 45 minutos que eles ficaram com meu filho, eu consegui o endereço de dois dos suspeitos que saíram levando a televisão, levei tudo prontinho e aí a polícia ficou me enrolando, dizendo que não daria para ir lá dar uma batida no endereço, porque não tinha mandado judicial”, complementou a mãe.

“Ficaram me enrolando, de 8h da manhã até 17h da tarde, quando falaram que eu podia ir, pois iriam dar uma busca no local. Quando eu voltei às 19h para saber, a delegacia estava fechada, só abriria na segunda-feira. Fui ao plantão, falaram que eles não poderiam resolver nada, porque já não era com eles”, disse.

Ida ao local

A mãe do rapaz desaparecido disse que, ao descobrir o endereço de um dos suspeitos, pegou um carro de aplicativo e viu o carro que aparece nas imagens sequestrando o filho dela. Ela correu para acionar a Polícia Militar, imaginando que os policiais da base de Guriri iriam ao local.