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São Mateus

Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus

Published

30 minutos ago

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Foto | Redes Sociais

Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Pedra D’Água; suspeitos fugiram de moto e ainda não foram localizados

Um adolescente de 17 anos, identificado como Gustavo da Silva Clarindo, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo. Durante o deslocamento, os militares receberam a informação de que dois homens, em uma motocicleta preta, efetuaram diversos disparos contra o jovem e fugiram em direção ao bairro Areinha.

As equipes realizaram buscas imediatas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

No local do crime, uma equipe do Samu/192 constatou a morte da vítima. A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Segundo a Polícia Científica, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso.

A corporação reforçou que informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, pelo telefone, site oficial ou WhatsApp (27) 99253-8181. O sigilo é garantido, e a colaboração da população pode ser fundamental para a elucidação do crime.

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