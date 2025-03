Zé Felipe diz que Virginia “gosta de apanhar na hora H”

“Não, ela é masoquista, ela gosta de apanhar! Toda vez é pisada na cabeça e é daquele jeito!”, disparou o cantor

O cantor Zé Felipe agitou as redes sociais nesta terça-feira (11) ao compartilhar detalhes inusitados de sua vida íntima com a esposa, Virginia Fonseca, e fazer seus seguidores caírem na risada. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, o filho de Leonardo foi desafiado a comentar sobre a personalidade da influenciadora digital.

Um seguidor quis saber se Virginia teria aquele famoso comportamento narcisista – ou seja, se ela era do tipo que só pensa em si mesma. Com seu jeito irreverente e sempre cheio de bom humor, Zé Felipe foi rápido na resposta e fez questão de brincar com a situação:

“Não, ela é masoquista, ela gosta de apanhar! Toda vez é pisada na cabeça e é daquele jeito!”, disparou o cantor, se divertindo enquanto falava. A cena ainda ficou mais engraçada com Virginia, que estava ao lado do marido, rindo da piada inesperada.

Claro que a reação não demorou a ganhar força nas redes sociais. As imagens acabaram viralizando, com muitos internautas comentando sobre a situação. “Se ele soubesse o que é narcisista, a resposta seria diferente”, observou um seguidor. “Ele respondeu assim porque não faz ideia do que significa narcisista”, ironizou outro. E teve até quem questionasse: “Como se ele soubesse o que é ser narcisista”, provocou um terceiro.

A polêmica não parou por aí. Um fã aproveitou a deixa para perguntar de forma provocativa sobre a sexualidade de Zé Felipe. E, claro, o cantor não deixou barato: “Sou! Vira a bund* aí”, respondeu de forma irreverente, ampliando ainda mais a diversão nos comentários.