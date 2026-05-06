VÍDEO | Suspeita de ser uma das líderes do PCC é presa em operação no Norte do ES

Uma mulher apontada como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi presa na noite de segunda-feira (4) durante uma operação policial no município de Pedro Canário, no norte do Espírito Santo.

Maria Sônia Linhares, de 44 anos, era considerada foragida da Justiça e alvo de investigações relacionadas ao tráfico de drogas. A ação foi coordenada por forças de segurança estaduais com foco no cumprimento de mandados contra pessoas ligadas à atuação de facções criminosas.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, a suspeita atuava na região da Grande Vitória, mas teria deixado a área após o aumento das operações policiais, migrando para o interior do estado. Ela passou pela região de São Mateus antes de ser localizada.

Ainda segundo a corporação, a mulher foi inicialmente encontrada em uma área rural e tentou fugir, mas acabou sendo detida já em Pedro Canário, dentro da área de atuação do 13º Batalhão da PM.

O subcomandante da unidade, major Bergamin, informou que a suspeita estava escondida na casa de uma familiar e optou por se entregar ao perceber o cerco policial. Conforme relato do oficial, ela confessou participação em diversos crimes durante depoimento às autoridades.

A operação foi conduzida de forma integrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio das polícias Militar e Penal. O foco foi o cumprimento de mandados contra mulheres associadas ao tráfico, incluindo suspeitas de exercer funções de liderança ou de articulação com detentos.

Segundo o diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo, José Franco, a investigada já havia sido presa anteriormente no estado da Bahia por associação ao tráfico de drogas.

VÍDEO:

Participação feminina no crime organizado

As autoridades apontam que investigações recentes indicam crescimento da participação de mulheres em funções estratégicas dentro de organizações criminosas. Entre as atividades identificadas estão a movimentação de drogas, comunicação entre membros e apoio logístico a detentos no sistema prisional.

De acordo com a Polícia Penal, esse cenário representa um desafio adicional para o controle da entrada de entorpecentes nas unidades prisionais e para o enfrentamento do fortalecimento de facções.

A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento das atividades do grupo criminoso na região.

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