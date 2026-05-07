VÍDEO | Homem morre após ficar preso em janela de igreja durante invasão

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (9) após ficar preso na estrutura de uma janela enquanto tentava invadir uma igreja em Tramandaí, no litoral norte do estado.

O corpo foi localizado por um pedestre por volta das 9h45, nos fundos da Igreja Quadrangular, situada na Avenida Fernandes Bastos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima ficou presa na abertura da janela, com parte do corpo para dentro do imóvel.

Tentativa de invasão terminou em morte

Segundo a apuração inicial, o homem tentava acessar o interior da igreja pelo local quando acabou ficando preso na estrutura e não conseguiu se soltar.

Ele vestia chinelos, bermuda e camiseta no momento da ocorrência.

Após o acionamento, o pastor responsável compareceu ao local para acompanhar os trabalhos das equipes de resgate e das autoridades.

Equipes confirmaram óbito no local

Atenderam a ocorrência equipes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que confirmaram a morte ainda no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.

VÍDEO:

Causa da morte será investigada

Peritos vão analisar as circunstâncias do caso e apontar a causa do óbito. Entre as hipóteses está a possibilidade de asfixia provocada pela posição em que o corpo ficou preso.

A polícia também trabalha para identificar oficialmente a vítima e esclarecer todos os detalhes da tentativa de invasão.