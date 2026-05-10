VÍDEO | Funcionária de hotel é agredida após recusar entrar em quarto de hóspede

Uma funcionária de hotel foi agredida após se recusar a entrar no quarto de um hóspede em um estabelecimento localizado na Colômbia. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que imagens de câmeras de segurança mostraram parte da violência.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a trabalhadora realizava atendimento normalmente quando foi abordada por um cliente hospedado no hotel. O homem teria pedido que ela entrasse no quarto, mas a funcionária recusou por questões de segurança e protocolo interno.

Discussão terminou em agressão

Após a negativa, o hóspede teria se exaltado e iniciado uma discussão nos corredores do hotel.

As imagens de segurança mostram o suspeito perseguindo a vítima antes de partir para agressões físicas. Funcionários e hóspedes que presenciaram a cena correram para tentar conter o homem e impedir que a violência aumentasse até a chegada das autoridades.

Segundo relatos, a vítima tentou se afastar e pedir ajuda durante a confusão.

Funcionária recebeu atendimento

A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico após o episódio. Apesar do impacto emocional causado pela agressão, ela não corre risco grave.

O hotel informou que está prestando apoio psicológico e jurídico à funcionária.

Polícia investiga o caso

A polícia colombiana foi acionada e iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ataque. O suspeito já foi identificado e poderá responder por agressão física, ameaça e outros crimes relacionados ao caso.

Em nota, a administração do hotel repudiou o episódio e afirmou que mantém políticas rígidas de proteção aos funcionários.

Caso reacende debate sobre segurança no trabalho

A agressão provocou forte repercussão nas redes sociais, especialmente entre trabalhadores do setor hoteleiro e movimentos de defesa dos direitos das mulheres.

Especialistas em segurança do trabalho destacam que hotéis e estabelecimentos turísticos precisam reforçar protocolos de proteção para funcionários, principalmente em situações envolvendo hóspedes agressivos ou comportamentos considerados suspeitos.

Entre corredores de hotel e câmeras silenciosas, o episódio virou mais um alerta sobre os riscos enfrentados diariamente por profissionais que trabalham diretamente com o público.

VÍDEO:

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