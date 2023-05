Ufes é eleita novamente a 30ª melhor universidade do Brasil

O ranking de 2023 foi apresentado pela Center for World University Rankings. Em relação ao ano passado, a Ufes está entre as 54 melhores brasileiras do mundo

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi eleita novamente a 30ª melhor universidade do Brasil e ficou entre as 54 instituições brasileiras que figuram entre as melhores do mundo.

O ranking de 2023 foi apresentado pela Center for World University Rankings (CWUR). Em relação ao ano passado, a Ufes se manteve na mesma posição do ranking no país.

Em 2022, no entanto, o Brasil contava com 56 instituições entre as 2000 melhores do mundo. No entanto, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) caíram e deixaram a lista.

A Universidade de São Paulo (USP), estadual, é a melhor avaliada do Brasil e da América Latina, contudo, caiu seis posições na lista global, para o 109º lugar.

O ranking classifica as universidades em quatro fatores, sem depender de pesquisas e envios de dados da universidade: educação (25%), empregabilidade (25%), corpo docente (10%) e pesquisa (40%).

Confira o ranking do Brasil, seguido da posição geral:

USP – Universidade de São Paulo (posição geral: 109)

Unicamp – Universidade de Campinas (344)

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (376)

Unesp – Universidade Estadual Paulista (424)

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (467)

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais (503)

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo (582)

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (696)

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz (698)

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (718)

UFPR – Universidade Federal do Paraná (766)

UnB – Universidade de Brasília (857)

FGV – Fundação Getúlio Vargas (873)

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (878)

CBPF – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (922)

UFV – Universidade Federal de Viçosa (936)

UFC – Universidade Federal do Ceará (948)

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos (949)

UFPel – Universidade Federal de Pelotas (961)

UFF – Universidade Federal Fluminense (967)

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (980)

UFABC – Universidade Federal do ABC (986)

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora (1012)

UFBA – Universidade Federal da Bahia (1013)

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria (1043)

UFG – Universidade Federal de Goias (1059)

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1135)

UFPB – Universidade Federal da Paraíba (1199)

UFPA – Universidade Federal do Pará (1206)

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo (1210)

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei (1216)

UFU – Universidade Federal de Uberlândia (1242)

UFLA – Universidade Federal de Lavras (1258)

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1262)

UEM – Universidade Estadual de Maringá (1308)

UEL – Universidade Estadual de Londrina (1473)

UFTPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (1478)

INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1490)

PUC-RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1494)

UFS – Universidade Federal de Sergipe (1512)

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco (1645)

PUC-RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1652)

IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1662)

PUC-PR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1701)

FURG – Universidade Federal do Rio Grande (1705)

UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso (1748)

UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro (1774)

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto (1835)

UFAL – Universidade Federal de Alagoas (1838)

ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1842)

UFPI – Universidade Federal do Piauí (1891)

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande (1902)

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1914)

UFAM – Universidade Federal do Amazonas (1939)