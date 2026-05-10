Suspeito de abusar da própria filha morre durante operação da Polícia Federal

Um homem investigado por abusar sexualmente da própria filha, uma bebê de 11 meses, morreu na manhã deste sábado (9) durante uma operação da Polícia Federal em Cuiabá.

A ação faz parte da Operação Berço Seguro, que cumpre mandados em Mato Grosso e Sergipe com o objetivo de combater crimes de exploração sexual infantil no ambiente virtual.

Investigação aponta compartilhamento de material criminoso

Segundo a PF, o investigado registrava os abusos em vídeo e comercializava o conteúdo em fóruns clandestinos na chamada dark web.

As investigações também apontam indícios de que ele teria cometido crimes semelhantes contra a filha mais velha da companheira.

Suspeito reagiu durante abordagem

De acordo com a Polícia Federal, agentes cumpriam mandados de busca, apreensão e prisão temporária quando o homem reagiu à abordagem e entrou em confronto com a equipe.

Ele foi baleado durante a troca de tiros, recebeu atendimento médico ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos.

Além de Cuiabá, a operação também ocorreu em Várzea Grande e Aracaju.

Material apreendido será analisado

Mesmo após a morte do principal investigado, a PF informou que a investigação continua. Agora, o foco está na análise dos equipamentos eletrônicos apreendidos para identificar possíveis compradores do material e outros envolvidos na rede criminosa.

A corporação reforçou a importância das denúncias anônimas em casos de violência contra crianças e adolescentes, destacando que a colaboração da sociedade é essencial para interromper crimes dessa natureza.

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