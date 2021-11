Sem roupa, Juju Salimeni posa de corpo inteiro só com fantasia tapa-sexo: “Saudade do carnaval”

Nesta quinta-feira (11), Juju Salimeni aproveitou o #TBT do Instagram para deixar os fãs enlouquecidos com os cliques do último carnaval.

Com uma fantasia nada básica e pra lá de reveladora, a ex-panicat posou deslumbrante e chamou atenção ao exibir toda sua boa forma no ensaio fotográfico de tirar o fôlego. “#TBT com saudade de um bom carnaval. Quem aí também tá morrendo de saudade da maior festa do mundo?”, questionou na legenda.