Sem calcinha? Gio Ewbank entra na água com roupa branca e transparência mostra demais

Os cliques da atriz em Fernando de Noronha seguem dando o que falar no Instagram

Giovanna Ewbank, influenciadora, modelo, youtuber e atriz global exibiu mais alguns cliques de seu descanso mais do que merecido na tarde desta quarta-feira (02). A musa entrou na água com uma camiseta branca, deixando a sua camisola na areia e compartilhando o momento com seus fãs.

“Cabelo de sal, pele de sol, alma do mar…é assim que eu me sinto em casa!”, escreveu na legenda da publicação. Atualmente, Giovanna Ewbank conta com mais de 27,7 milhões de seguidores em seu Instagram.

“Musa da minha vida”, apontou um fã no campo de comentários. “Linda, minha sereia”, escreveu mais uma. “O meu sonho é ir pra Fernando de Noronha… Já pensou te encontrar?”, refletiu um terceiro.

Recentemente, Gio Ewbank resolveu mostrar ao seus fãs o que é o verdadeiro significado de bumbum à milanesa. Deitada na areia, a atriz compartilhou um clique em que surge exibindo o seu shape sarado e um fio-dental de dar inveja aos fãs.

(*Metropolitana FM)