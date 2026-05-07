Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada novamente em São Mateus

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo anunciou nova interdição da Rodovia Othovarino Duarte Santos entre os dias 11 e 15 de maio, para continuidade das obras de drenagem e duplicação da via, em São Mateus.

Interdição total e desvios no trânsito

Durante o período, o tráfego será totalmente interrompido nos dois sentidos (Guriri/São Mateus), tanto de dia quanto à noite.

O trecho interditado fica entre o motel da região e o Hospital Roberto Silvares.

Rotas alternativas:

Sentido Guriri → Centro: acessar à direita na Avenida Amocim Leite, passando pelo bairro Aviação até a ponte da Pedra D’Água

Sentido Centro → Guriri: entrar à esquerda no bairro Aviação e seguir até a ponte da Pedra D’Água

Segundo os engenheiros responsáveis, não será possível utilizar o acesso pelo Parque Washington durante a interdição.

Obra busca evitar alagamentos

A intervenção faz parte das obras de duplicação da rodovia e inclui a abertura de valas para instalação de manilhas de drenagem pluvial, que vão melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir pontos de alagamento nos bairros da região.

Investimento e prazo

O projeto integra melhorias nas rodovias ES-010 e ES-315, ligando Guriri ao centro da cidade.

Extensão: 12,06 km

Investimento: R$ 92,1 milhões

Prazo de execução: 910 dias

Previsão de conclusão: dezembro de 2026

De acordo com o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha, a obra deve trazer benefícios como:

melhoria da mobilidade

redução do tempo de deslocamento

aumento da segurança viária

valorização imobiliária

fortalecimento do turismo e da economia local

Execução e organização

A obra é executada pelo consórcio formado pelas empresas D. Fernandes Construções e Serviços Ambientais e Armando Cunha S.A, responsável pela implantação e melhorias no acesso à cidade.

O DER-ES informou que todo o trecho estará devidamente sinalizado, com rotas alternativas planejadas para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

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