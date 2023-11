Professores Eustáquio e Sonia são escolhidos para a reitoria da Ufes

Candidatos da chapa 10 venceram pesquisa eleitoral com 53,9% dos votos válidos, contra 46,1% da chapa 20

A chapa 10 formada pelos professores Eustáquio Castro e Sonia Lopes saiu vitoriosa na pesquisa eleitoral realizada junto à comunidade universitária para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na tarde desta quinta-feira (09).

Eustáquio é professor do Departamento de Química e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas (CCE); Sonia é professora do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais, do Centro de Educação.

A dupla derrotou a chapa 20, formada pelas professoras Edinete Rosa, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento e diretora do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), candidata a reitora; e Maria Lúcia Garcia, do Departamento de Serviço Social, por 53,9% dos votos contra 46,1%.

Ao todo, 7.698 pessoas participaram da votação, entre professores, técnicos e estudantes. A chapa 10 obteve 698 votos dos professores, 759 dos servidores e outros 1.933 dos alunos.

Já a chapa 20, contou com 487 votos dos professores, 448 dos técnicos e outros 36 dos estudantes.

De acordo com o candidato eleito a reitor, o compromisso da nova administração será com inclusão e acessibilidade.

“Diálogo é a palavra. Agora a gente vai se reunir, ajustar o nosso plano de trabalho e continuar conversando. Vamos conversar com a Administração, levantar os planejamentos que estão em andamento e seguir o que está dando certo. Vamos colocar o nosso estilo na gestão e seguir em frente. O nosso foco vai ser nas pessoas, no ser humano. Nosso compromisso é com a inclusão, com a acessibilidade, com a sociedade capixaba e com a sociedade brasileira”, afirmou Eustáquio.

Já Sonia relatou que a luta é por uma universidade pública, gratuita e pela luta antirracista no ambiente universitário.

“Estamos muito felizes e agradecidos a toda a comunidade universitária. Certamente, faremos nossa gestão com muito empenho, responsabilidade e alegria. Nossa luta é por uma universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva e de conhecimento de excelência, antirracista, anticapacitista e pluriétnica, investindo em políticas afirmativas. Nossa gestão se empenhará em ampliar a entrada e a permanência de estudantes por meio, especialmente, de uma política de extensão, comunicação, cultura e inclusão”, disse.

O prazo para impugnação da pesquisa eleitoral vai até a próxima segunda-feira (13), e a eleição para definição da lista tríplice, pelos conselhos superiores, está prevista para o dia 11 de dezembro.