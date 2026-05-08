Prefeitura de São Mateus acompanha investimentos da Ecovias Capixaba na BR-101

A Prefeitura de São Mateus está acompanhando, junto à concessionária Ecovias Capixaba e aos órgãos competentes, as obras e investimentos previstos para a BR-101 no trecho que corta o município, no Norte do Espírito Santo.

As intervenções têm como foco melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e atender demandas apresentadas pela população e pelo poder público.

Faixas adicionais devem ampliar capacidade da rodovia

Está prevista a implantação de terceiras faixas entre Pedro Canário e Sooretama, contemplando também os municípios de São Mateus e Jaguaré.

O cronograma atual prevê execução até 2034, mas o prefeito Marcus Batista articula a antecipação de cerca de 21 quilômetros de obras, com possibilidade de início já em 2026.

Estudo de tráfego vai orientar mudanças no perímetro urbano

A concessionária realiza um estudo técnico no trecho urbano da BR-101, entre os quilômetros 65 e 70, em São Mateus.

Entre as etapas previstas estão:

contagem de tráfego (maio de 2026);

modelagem da rede viária (maio de 2026);

propostas de melhorias (junho de 2026);

análise do nível de serviço (junho de 2026);

apresentação ao município (julho de 2026);

relatórios técnicos (julho de 2026);

consolidação final (agosto de 2026).

Passarela na Ponte do Rio São Mateus está em planejamento

Outro projeto relevante é a construção de uma passarela na ponte sobre o Rio São Mateus, também conhecido como Rio Cricaré.

A estrutura possui 206,4 metros de extensão e 8,3 metros de largura. Como não foi originalmente projetada para passagem de pedestres, será necessário reforço estrutural e adequações de segurança.

O projeto inclui:

reforços estruturais;

melhorias de segurança;

alteamento do guarda-corpo;

uso de softwares técnicos e normas atualizadas.

Atualmente, a obra está em fase de contratação.

Cronograma previsto:

início: agosto de 2026

conclusão: dezembro de 2026

A Agência Nacional de Transportes Terrestres trabalha na inclusão formal do investimento no contrato de concessão.

Nova sinalização já está em andamento

A BR-101 também recebe melhorias na sinalização vertical entre os quilômetros 54,9 e 90,3.

início: abril de 2026

conclusão prevista: agosto de 2026

Atendimentos reforçam necessidade de investimentos

Entre janeiro e abril de 2026, a concessionária registrou:

1.826 atendimentos totais;

122 atendimentos médicos;

674 atendimentos mecânicos.

Os números destacam a importância das ações contínuas de monitoramento e segurança na rodovia.

Município mantém lista de demandas prioritárias

A Prefeitura segue em diálogo com a concessionária e órgãos como Polícia Rodoviária Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para viabilizar melhorias.

Entre as principais solicitações estão:

implantação de vias marginais;

reforço da sinalização;

instalação de sonorizadores;

adequação de acessos;

análise de semáforos;

melhorias em comunidades quilombolas e assentamentos;

obras de pavimentação e reforço viário.

Diversas propostas já receberam parecer técnico e seguem em avaliação conjunta.

A Prefeitura destaca que continuará acompanhando os projetos e cobrando soluções que ampliem a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população de São Mateus.

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