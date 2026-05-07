Prazer no banho | Técnica de masturbação conquista milhões de mulheres

A prática, que é conhecida como “streaming”, usa a pressão da água do chuveiro para estimular o corpo

Um hábito íntimo, comum para muitas mulheres, vem chamando atenção por sua popularidade: o uso do chuveiro como forma de prazer. Segundo dados do site de educação sexual OMGYES, cerca de 62% das mulheres relatam sentir estímulo ao deixar a água cair sobre a vulva — prática de masturbação que ficou conhecida como streaming.

Simples e acessível, a técnica consiste em aproveitar a pressão da água durante o banho para estimular o corpo. Para especialistas, além de prática, é uma alternativa discreta, já que o banheiro costuma ser um espaço naturalmente privado.

A recomendação é começar de forma gradual, explorando o corpo antes de direcionar o jato para regiões mais sensíveis. Movimentos indiretos, variações na intensidade da água e até o tipo de saída do chuveiro — como jato contínuo ou mais espalhado — podem fazer diferença na experiência.

Apesar de parecer simples, alguns cuidados são importantes. O uso do chuveiro deve se limitar à estimulação externa, já que a entrada de água na região íntima pode causar desequilíbrios e infecções. A temperatura também exige atenção: o ideal é manter a água morna, evitando extremos que possam causar desconforto ou irritação.

Por fim, especialistas alertam para o respeito ao ambiente: práticas íntimas devem se restringir a espaços privados, evitando locais compartilhados.

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