Pastor é preso suspeito de usar falsas revelações espirituais para abusar de fiéis

O pastor evangélico Alan Pereira Vicente, de 38 anos, foi preso em Fortaleza suspeito de abusar sexualmente de mulheres da igreja onde atuava.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, o líder religioso utilizava supostas revelações espirituais e discursos religiosos para manipular vítimas e convencê-las a manter relações sexuais.

“Tumor no útero” teria sido usado para manipulação

De acordo com as investigações, uma das vítimas relatou que o pastor afirmou ter identificado um “tumor no útero” durante um atendimento espiritual.

Em seguida, ele teria dito que a cura só seria possível por meio de um “ato de fé”, contexto em que os abusos teriam ocorrido.

As denúncias começaram após mulheres procurarem as autoridades e relatarem situações semelhantes envolvendo o suspeito.

Polícia aponta abuso de confiança

Conforme a investigação, Alan Pereira Vicente se aproveitava da posição de confiança e da vulnerabilidade emocional das vítimas para cometer os crimes.

O pastor foi preso preventivamente e deverá responder por crimes sexuais.

Investigações continuam

A Polícia Civil informou que outras possíveis vítimas podem procurar a delegacia responsável para registrar denúncias e colaborar com as investigações.

O caso segue sob apuração das autoridades do Ceará.

Entre púlpitos e promessas de cura, a investigação agora tenta separar fé de manipulação, num caso que abalou fiéis e levantou alerta sobre abuso de confiança em ambientes religiosos.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!